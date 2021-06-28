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    洪秀柱稱要打WHO認證疫苗 林俊憲酸：不打中國疫苗？

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2021/06/28 19:55

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱日前自曝在中國檢疫隔離中，為7月的第4屆海峽兩岸青年發展論壇做準備，洪也透露，她會在中國接種通過世界衛生組織（WHO）認證的疫苗，對疫苗品質有信心。對此，民進黨立委林俊憲今開酸，質疑洪硬要在非常時期跑去中國了，為何不敢表態要打中國疫苗而用模糊的話語帶過。

    林俊憲說，台灣進入三級警戒已1個多月，這段時間全國民眾都非常辛苦防疫，不要說跨縣市移動，就連步出家門也要考慮再三，在這種非常時期，洪秀柱居然還硬是跑去中國，究竟有什麼理由還是誘惑，冒著這麼大風險也要過去一趟？

    林指出，前陣子鼓吹中國疫苗的國民黨人士中，洪秀柱可以說是最大力的一個，儘管國內的民意從頭到尾都很明確，就是不可能接受防護力低落的中國疫苗，國民黨還是裝聾作啞，非得要台灣人接受，若中國疫苗這麼好，洪秀柱都跑去中國了，她會不會施打呢？她的答案是會打「WHO認證的疫苗」。

    林認為，這句話很明顯是在轉移焦點，因為WHO認證的疫苗有非常多種，包含台灣正在使用的AZ、莫德納等歐美疫苗，也有中國的國藥、科興等疫苗，身為中國疫苗的堅定支持者，洪秀柱應該要以身作則，表態就是要施打中國疫苗才對，而不是用這種模糊的話來表態。

    林表示，畢竟疫苗是要打進自己身體裡的，就算為了政治利益鼓吹台灣人施打，真的輪到自己時，果然還是會退縮。如果洪秀柱最後真的打了中國疫苗，至少還算得上是言行一致，如果打的是歐美疫苗，那又憑什麼要台灣人接受自己都不敢打的東西？這趟中國之行就是一面照妖鏡，照出國民黨心中真正的實話。

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