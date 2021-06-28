北農總經理爆首例確診到過萬華茶室 黃珊珊：不清楚他是不是甩鍋

針對北農總經理翁震炘今透漏首例確診者曾到過萬華茶室，台北市副市長黃珊珊（見圖）回應，首例確實去過萬華、但也去過許多地方，無法斷定在何處感染，不清楚翁震炘「是不是甩鍋萬華」。（北市府提供）

2021/06/28 17:26

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北農產運銷公司爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，總經理翁震炘今早於台北市議會備詢時坦言，首例確診者曾到過萬華茶室；台北市政府遭質疑，歷來疫情記者會從未說明、如今又甩鍋。對此，副市長黃珊珊下午回應，首例確實去過萬華、但也去過其他許多地方，無法斷定在何處感染，對翁震炘說法「不清楚他是不是『甩鍋』萬華」，但強調市府從未「甩鍋」萬華。

台北市議會今邀求四大公司、產發局、市場處針對近來批發市場疫情進行專案報告；北市議員林穎孟質詢北農首例確診者的感染源來自何處？翁震炘說，該案坦承曾去過萬華茶室。

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黃珊珊今在台北市防疫記者會上被問到市府何時掌握此事？為何未曾於記者會上公布？是否有將北農群聚問題甩鍋萬華嫌疑？黃珊珊指出，首例確診在5月中旬去過萬華，但也去過很多地方，一開始疫調時掌握許多足跡，但無法確定是在萬華何處被感染，因此不會特別點出特定地點。

黃珊珊說，對於翁震炘說法「 不清楚是不是甩鍋萬華」，但強調北市府從未要甩鍋給萬華。

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