砲口朝內！補助款墊付案風波 羅東鎮代會主席告鎮代加重誹謗

羅東鎮代會主錫李錫欽（如圖）今天控告鎮代何建東涉嫌加重誹謗罪。（資料照，記者江志雄攝）

2021/06/28 16:37

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮5件上級補助款墊付案風波愈演愈烈，羅東鎮民代表會「砲口朝向」，主席李錫欽痛批鎮代何建東散播汙衊言論毁損他的名譽，控告何加重誹謗罪；何建東回應，只是引用網路新聞，並未指名道姓，盼回歸理性討論。

羅東鎮代會定期會議程因疫情停會，無法如期審議5件上級補助款墊付案，鎮公所改採鎮代簽署同意書方式執行，全體13名鎮代有8人簽署，尚未簽署的主席李錫欽、副主席邱文生、鎮代林意評、張蕙蘭、林美滿，要求透過開會議程解套。

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上級補助款墊付案攻防過程中，李錫欽抨擊鎮代會同仁何建東在LINE群組的留言，「貪得無厭，連中央補助款也要跟他們談條件，那行政單位誰還敢去爭取，鎮民權益放在哪裡！可悲！」不僅扭曲事實，也損及他的名譽，今天在律師陪同下到羅東警分局提告。

羅東鎮5件上級補助款墊付案，由國發會、內政部、體育署、宜蘭縣政府合計補助約948萬元，李錫欽說，羅東鎮代會近日將開會審議，日後相關提案也要依規定送交大會審議，履行鎮代職責。

何建東解釋，民意代表有責任向鄉親報告地方建設經費與執行進度，他在LINE群組有PO上級補助款墊付案網路新聞，再附上留言，留言沒有指名道姓，希望一切回歸理性討論，讓上級補助款落實執行。

羅東鎮代何建東回應，他在LINE群組相關留言並未指名道姓。（記者江志雄攝）

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