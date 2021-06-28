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    首頁　>　政治

    江啟臣稱疫苗爭議為攻防擦槍走火 台灣基進：是在台灣後防縱火

    江啟臣稱疫苗乞丐說是在政治攻防時擦槍走火，李雨蓁痛批根本是在台灣防疫後防縱火。（記者王榮祥翻攝）

    江啟臣稱疫苗乞丐說是在政治攻防時擦槍走火，李雨蓁痛批根本是在台灣防疫後防縱火。（記者王榮祥翻攝）

    2021/06/28 14:51

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨人士屢遭爆特權施打疫苗與「疫苗乞丐說」等爭議，國民黨主席江啟臣今指出，政治攻防可能擦槍走火；台灣基進組織部主任李雨蓁痛批，國民黨根本就是前線著火，卻不斷在後防縱火，實在可惡至極！

    針對國民黨人士屢遭爆特權施打疫苗及「疫苗乞丐說」等爭議，主席江啟臣今表示，國民黨中央面臨政治議題會有基調，但不是每件事都能涵蓋，討論過程中可能會擦槍走火，但執政黨對於批評應虛心檢討，才是民主政治的制衡。

    李雨蓁發文表示，國民黨根本就是搶前線疫苗還狡辯，前線著火、國民黨卻不斷在後防縱火，實在可惡至極！

    她進一步批判，昨天國民黨前立委丁守中自爆，有百人跟他一起在振興醫院打了疫苗！但丁守中根本不符合優先施打規則，可以想見那百人名單中，必定有不符合規定的特權人士施打。

    截至目前為止，國民黨人士利用特權名單，已多到讓人眼花撩亂，前立委黃昭順、前雲林縣長張榮味、前黨主席連戰、前立委張顯耀（深信有漏列），甚至有更多人等著在這波被爆出來！

    李雨蓁痛批，更噁心的是這些人左一句疫苗乞丐，右一句造謠台灣跟日本說先100劑就夠了，差點讓日本打消贈送第二批疫苗念頭，根本就是惡意在台灣防疫後防縱火！！

    李雨蓁認為，目前台灣疫苗數仍不足以讓更多優先族群進行施打，隨著感染力超強的Delta病毒株侵台，前線再度面臨十萬火急狀態，許多第一線醫護仍在等待第二劑施打，才能真正加強防護力，結果國民黨卻不斷以特權搶前線疫苗，良心都被狗啃了吧！

    李雨蓁說，這些貪生怕死，總是把槍口向內的嘴臉，真的令人看不下去！身為黨主席的江啟臣好意思用「擦槍走火」來輕輕帶過？如果連黨內紀律都約束不了，那要你黨主席幹甚麼？可憐哪！

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