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    張顯耀偷刪惹議AZ貼文被抓包 臉書再遭灌爆 網酸：想打2劑了？

    張顯耀日前才發文狠批AZ疫苗，卻遭爆早在5月底偷打特權AZ。（本報資料照）

    張顯耀日前才發文狠批AZ疫苗，卻遭爆早在5月底偷打特權AZ。（本報資料照）

    2021/06/27 17:07

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委張顯耀日前在臉書發文狠批AZ是日本人拒絕施打的疫苗，並向駐日代表謝長廷喊話要求「換個品牌」，直指「台灣不要撿日本國人不要的AZ」，隨後卻被爆早在5月底就偷打AZ疫苗，慘遭打臉，張顯耀神隱兩天後今竟悄悄將惹議文章下架。

    國民黨前立委張顯耀25日在臉書發文抱怨日本政府是捐贈「日本國人拒絕施打的AZ」，並指責民進黨政府收下這些疫苗「跟行乞的行為沒有差別」，不料隨後卻遭爆料他早已在5月28日違規接種特權AZ疫苗，目前此案已由相關單位介入調查並祭出罰則，張顯耀「口嫌體正直」的行為引來民眾一片罵聲，累計萬則留言灌爆貼文。

    對此，張顯耀遲遲未現身說明，今（27日）更有網友抓包張顯耀在神隱兩天後悄悄刪除該篇酸AZ的「疫苗乞丐說」，臉書頁面留下最新貼文為24日稱「每天看著染疫驟逝人數累積…好難過…」的悼念貼文。

    張顯耀刪文ㄧ舉再度讓大批民眾瞬間湧入其他貼文，留言狠酸「請問刪文是為了準備打第二劑嗎？」、「吃相真難看」、「偷打疫苗、偷刪文，做事總是偷偷摸摸」、「請問打AZ的副作用是刪文嗎？」、「臉腫的跟榴槤一樣」、「請不要消費那些605位逝者⋯！消失的AZ」、「丟臉，中國人要打科興阿！打啥AZ」、「你比乞丐還不如」、，另有不少網友痛批張顯耀「面對問題不敢承擔，可憐啊！這種人還有臉選下去嗎？」，相繼要求他出面說明並道歉。

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