傳有監委擬約詢陳時中 管碧玲︰沒民意基礎的糊塗偵探才這樣搞

民進黨立委管碧玲。（資料照）

2021/06/27 15:28

〔記者謝君臨／台北報導〕對於監察院查「3+11」決策過程、疫苗採購等4案，擬約詢中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，民進黨立委管碧玲今不滿表示：「我們部隊一面在前線和病毒打仗、一面在後方蒐集資料、騰寫公文、跑約談，然後四個案，輪流搞！」；「沒有民意基礎的糊塗偵探才會這樣搞，隔岸觀火看好戲的心態才會這樣搞！」

國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情於5月中旬升溫，在短短1個多月內，監察院就「3+11」決策過程、疫苗整備與採購、移工人權，以及萬華「阿公店」涉掛羊頭、賣狗肉等4案展開調查。據悉，有監委擬在不影響指揮中心運作的前提下約詢陳時中，以釐清行政部門有無疏漏。

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對此，管碧玲今日於臉書表示，民主國家調查權、彈劾權在國會，國會議員是民選，那就應該不會這樣做吧！人民等著部隊打勝戰，早日殲滅敵人，結果，我們部隊一面在前線和病毒打仗、一面在後方蒐集資料、騰寫公文、跑約談。「然後四個案，輪流搞！唉，跑得掉嗎？」

「不影響指揮中心運作？說風涼話啊！」管碧玲直言：「沒有民意基礎的糊塗偵探才會這樣搞！隔岸觀火看好戲的心態才會這樣搞！」

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