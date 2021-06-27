查「3+11」、疫苗採購等4案 監委擬約詢陳時中

監察院就「3+11」決策過程、疫苗整備與採購、移工人權，以及萬華「阿公店」涉掛羊頭、賣狗肉等4案展開調查。（資料照）

2021/06/27 09:49

〔記者謝君臨／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情於5月中旬升溫，截至目前為止，在短短1個多月內，監察院就「3+11」決策過程、疫苗整備與採購、移工人權，以及萬華「阿公店」涉掛羊頭、賣狗肉等4案展開調查，據了解，查案監委擬在不影響中央流行疫情指揮中心運作的前提下，約詢指揮官陳時中，以釐清行政部門有無疏漏。

監院表示，查案秉持就事論事原則，該約詢的對象、該提出彈劾、糾正的單位，一定毋枉毋縱，要給全民一個交代。

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台灣本土疫情於5月中旬爆發，外界質疑指揮中心將國籍航空機組人員返國檢疫措施從「5+9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3+11」是主要破口，而後又爆出「3+11」並未相關會議記錄等，為釐清相關爭議，監委浦忠成、蘇麗瓊申請自動調查，究明實情。

而在疫情爆發初期，由於多起確診個案與萬華「阿公店」有關連，監委林國明指出，俗稱「阿公店」的茶藝室大多登記為「飲食業」，與實際營業項目不符，相關主關機關卻未積極取締長期違規營業，成為防疫破口，已申請自動調查。

另，對於疫苗採購整備及採購政策，即便政府已有相關說明，但在野黨仍有諸多質疑。監委林郁容表示，國人對於疫苗施打有急切需求，不過有部分輿論認為指揮中心對於疫苗整備及採購政策似有不周，且決策過程未見完備，為究明實情，他與監委王麗珍、蘇麗瓊及蕭自佑已著手進行調查。

此外，苗栗多家電子廠爆發群聚感染，累積多名移工確診，卻屢傳移工宿舍無法落實分艙分流、降載等爭議，監委王幼玲、王美玉表示，已申請立案調查勞動部對移工宿舍的規範是否足以防範疫情擴散，以及雇主、仲介對於維護移工人權所擔負責任、主管機關的監控機制為何。

據了解，雖然上述4案的查案監委並不相同，但由於防疫決策的核心是指揮中心指揮官陳時中，目前已有不只一組監委，擬在不影響指揮中心運作的前提下約詢陳時中，以釐清行政部門有無疏漏。

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