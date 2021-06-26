台海軍情》海軍塔江艦8月丶海巡淡水艦11月交船 飛彈反制戰力倍增

海軍塔江軍艦預計在今年7月驗收交艦丶8月下旬可望舉行成軍典禮。（資料照）

2021/06/26 13:26

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍丶海巡以600噸沱江艦為藍本，分別進行同級艦艇的建造計畫，海巡進度超前，目前已有安平丶成功兩艘交船加入海洋巡弋行列，第3艘淡水艦預定提前在今年11月交船；海軍沱江級後續量產型的首艘艦塔江艦，預定7月驗收丶8月交船，這也代表著海軍丶海巡在今年底前，連同原型艦沱江艦在內，將有5艘可攜帶多枚反艦飛彈的飛彈巡邏艦在手，對於反制共軍威脅將有極大助益。

海軍的沱江級飛彈巡邏艦，原型艦最多可搭載8枚雄二反艦飛彈、8枚雄三超音速反艦飛彈，具備優異的反水面艦戰力，但防空戰力稍顯不足，後續量產型艦則是加強防空火力，改為搭載4枚雄三飛彈，並騰出空間部署12枚海劍二防空飛彈，防空火力大為提升。

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沱江級軍艦後續量產型的首艘艦為塔江艦，在去年12月15日下水後，進行一連串的海上測評項目，預計在今年7月將驗收交艦丶8月下旬可望舉行成軍典禮。後續量產型的第2及第3艘艦，目前正在建造中，同級艦預計到2023年底將完成6艘。

在海巡方面，海巡沱江級艦是以第1艘艦的安平艦為名，稱為安平級巡防艦，第2艘艦為成功艦，原定今年10月31日前完成驗收交船作業，因工程進度順利，提前於昨天辦理交船。第3艘為淡水艦，預定今年11月交船。安平級巡防艦預計建造12艘，在2026年底前完成，艦上均有預留平戰轉換丶安裝雄2雄3飛彈等裝備管線，作戰或緊急狀態下，即可搭載多枚雄風反艦飛彈出海執行任務。

海巡第2艘安平級巡防艦成功艦昨天交船，負責東部護漁及維權任務。（記者洪定宏翻攝）

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