「移工便當」登國際媒體 曾玟學籲縣府落實督導

曾玟學（見圖）透過臉書表示，希望縣府確實督導雇主與仲介善待移工朋友，因為移工是支撐台灣社會運作的一份子。（資料照）

2021/06/26 12:42

首次上稿 06/25 22:36

更新時間 06/26 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣京元電子竹南廠爆發嚴重武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，中央前進指揮所近日完成階段性任務撤離，外籍移工陸續返回宿舍但卻發現私人物品被當垃圾打包棄置，還有人無床可睡，向苗栗縣議員曾玟學陳情。而曾玟學昨（25）日也再度透過臉書表示，希望縣府確實督導雇主與仲介善待移工朋友，因為移工是支撐台灣社會運作的一份子；他更貼出移工朋友目前的便當菜色，稱「把這份餐跟三色豆便當放在一起，我甚至會選擇吃三色豆便當」。

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曾玟學表示，此次苗栗移工宿舍事件不只登上國際媒體，連菲律賓駐台代表處與越南在台辦事處也都前往苗栗關心。

曾玟學說道，擅自打包私人物品、宿舍遷移、空間擁擠及飲食等爭議，只要調整管理方式即可避免，但幾次的事件下來，許多台灣人看了都相當難受，這不是對待外國朋友的方式，在嚴峻的疫情下，台灣受到許多國家幫忙，若我們自詡為民主自由陣線的一員，就不能漠視勞動者因不同國際而遭受差別待遇。

曾玟學提到，因為苗栗縣政府持續限制的外出禁令，讓他們原本能自理的早餐改由仲介提供，每餐的伙食都要發照片給縣府備審，但這內容確實有改善的空間，把這份便當跟許多人厭惡的「三色豆便當」放在一起，他甚至會選擇吃三色豆便當。

曾玟學也說，外籍移工並非要求多高檔的菜色，只是希望別被當成物品和用完即丟的勞力，外籍勞工填補了許多產業的缺口，是支撐台灣社會運作的重要份子，如果政府連移工的基本權益都無法保障，那要如何讓人民相信所有勞動者都能獲得妥善照顧？

最後，曾玟學也強調，包含他在內的多位議員，都非常關注這次事件後續的改善作為，希望縣政府能確實督導雇主與仲介落實指引規範，並善待外籍員工。

他貼出移工朋友目前的便當菜色（見圖），稱自己還寧可吃「三色豆便當」。（圖取自臉書專頁「曾玟學 苗栗縣議員」）

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