新成屋設籍增2萬戶 南市房屋稅今年課徵58.89億元

台南房屋稅今年將課徵58.8億元。（記者洪瑞琴攝）

2021/04/27 20:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年房屋稅將於5月開徵，台南市課徵稅額58億8955萬餘元，較去年成長2.72％，新成屋設籍約增加2萬戶，是稅收提升主因。

南市財稅局指出，台南市今年期房屋稅查定應稅戶數計70萬8625戶，較去（2020）年69萬8058戶增加1萬0567戶，成長1.51％；今年期查定應納稅額58億8955萬餘元，較去年57億3343萬餘元，稅額增加1億5612萬餘元，成長2.72％。

請繼續往下閱讀...

財政局分析表示，南市積極推動公共建設投資，帶動房屋新建案增加，自2019年至今年第1季新成屋設籍2萬0289戶，使房屋稅收成長，對財政頗有助益。

為鼓勵民眾多利用行動支付繳交稅金，市府推出「稅金在家繳•好禮獎不完」抽獎活動，市長黃偉哲今（27）日站台宣傳表示，民眾繳稅便利，政府抽稅方便，又可避免人潮接觸，而且有機會拿大獎，「說不定繳稅3千元，結果拿到3萬元iPhone 」。

民眾在繳納期限內使用遠端行動支付、網路繳稅等即可參加抽獎活動。此外，今年新增加入悠遊付，即日起至6月5日，使用悠遊付繳納房屋稅，即可享5％悠遊付儲值金回饋，另有「台南限定」好康，包括時下最新款iPhone 12手機6名、儲值金加碼等獎品。

此外，因應限水措施，針對停止供水的洗車場、游泳池及水療場所，其實際未做營業使用部分的月份，財稅局將主動輔導受影響營業商家申請減徵房屋稅，由營業用稅率3％降至非住家非營業用稅率2％或住家用稅率課徵，以減輕租稅負擔。

台南市府祭出「稅金在家繳•好禮獎不完」抽獎活動，市長黃偉哲今天化身「直播主」站台宣傳，鼓勵民眾多利用行動支付，有機會抽到iPhone 12手機。（記者洪瑞琴攝）

台南市府祭出「稅金在家繳•好禮獎不完」抽獎活動，市長黃偉哲（中）今日偕同財稅局、悠遊付等單位業者聯合宣傳。（記者洪瑞琴攝）

今年期房屋稅將於5月1日開徵，民眾收到繳款書了。（記者洪瑞琴攝）

台南市府祭出「稅金在家繳•好禮獎不完」抽獎活動，市長黃偉哲（中）今日偕同財稅局、悠遊付等單位業者聯合宣傳。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法