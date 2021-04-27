為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新成屋設籍增2萬戶 南市房屋稅今年課徵58.89億元

    台南房屋稅今年將課徵58.8億元。（記者洪瑞琴攝）

    台南房屋稅今年將課徵58.8億元。（記者洪瑞琴攝）

    2021/04/27 20:48

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年房屋稅將於5月開徵，台南市課徵稅額58億8955萬餘元，較去年成長2.72％，新成屋設籍約增加2萬戶，是稅收提升主因。

    南市財稅局指出，台南市今年期房屋稅查定應稅戶數計70萬8625戶，較去（2020）年69萬8058戶增加1萬0567戶，成長1.51％；今年期查定應納稅額58億8955萬餘元，較去年57億3343萬餘元，稅額增加1億5612萬餘元，成長2.72％。

    財政局分析表示，南市積極推動公共建設投資，帶動房屋新建案增加，自2019年至今年第1季新成屋設籍2萬0289戶，使房屋稅收成長，對財政頗有助益。

    為鼓勵民眾多利用行動支付繳交稅金，市府推出「稅金在家繳•好禮獎不完」抽獎活動，市長黃偉哲今（27）日站台宣傳表示，民眾繳稅便利，政府抽稅方便，又可避免人潮接觸，而且有機會拿大獎，「說不定繳稅3千元，結果拿到3萬元iPhone 」。

    民眾在繳納期限內使用遠端行動支付、網路繳稅等即可參加抽獎活動。此外，今年新增加入悠遊付，即日起至6月5日，使用悠遊付繳納房屋稅，即可享5％悠遊付儲值金回饋，另有「台南限定」好康，包括時下最新款iPhone 12手機6名、儲值金加碼等獎品。

    此外，因應限水措施，針對停止供水的洗車場、游泳池及水療場所，其實際未做營業使用部分的月份，財稅局將主動輔導受影響營業商家申請減徵房屋稅，由營業用稅率3％降至非住家非營業用稅率2％或住家用稅率課徵，以減輕租稅負擔。

    台南市府祭出「稅金在家繳•好禮獎不完」抽獎活動，市長黃偉哲今天化身「直播主」站台宣傳，鼓勵民眾多利用行動支付，有機會抽到iPhone 12手機。（記者洪瑞琴攝）

    台南市府祭出「稅金在家繳•好禮獎不完」抽獎活動，市長黃偉哲今天化身「直播主」站台宣傳，鼓勵民眾多利用行動支付，有機會抽到iPhone 12手機。（記者洪瑞琴攝）

    台南市府祭出「稅金在家繳•好禮獎不完」抽獎活動，市長黃偉哲（中）今日偕同財稅局、悠遊付等單位業者聯合宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    台南市府祭出「稅金在家繳•好禮獎不完」抽獎活動，市長黃偉哲（中）今日偕同財稅局、悠遊付等單位業者聯合宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    今年期房屋稅將於5月1日開徵，民眾收到繳款書了。（記者洪瑞琴攝）

    今年期房屋稅將於5月1日開徵，民眾收到繳款書了。（記者洪瑞琴攝）

    台南市府祭出「稅金在家繳•好禮獎不完」抽獎活動，市長黃偉哲（中）今日偕同財稅局、悠遊付等單位業者聯合宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    台南市府祭出「稅金在家繳•好禮獎不完」抽獎活動，市長黃偉哲（中）今日偕同財稅局、悠遊付等單位業者聯合宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    LINE Pay Money繳房屋稅最高10％回饋 可繳稅縣市增至14個
    2021/04/26 17:32

    LINE Pay Money繳房屋稅最高10％回饋 可繳稅縣市增至14個
    法人不適用》低價屋個人免稅 將修法限3戶
    2021/04/22 05:30

    法人不適用》低價屋個人免稅 將修法限3戶
    桃園市房屋稅5月開徵 觀音表現最亮眼
    2021/04/16 23:19

    桃園市房屋稅5月開徵 觀音表現最亮眼
    雲林電梯住宅住高齡者、身障者 免除電梯加徵房屋稅
    2021/04/13 13:49

    雲林電梯住宅住高齡者、身障者 免除電梯加徵房屋稅
    打炒房再出招》房屋稅免稅 排除法人、自然人限3戶
    2021/02/21 05:30

    打炒房再出招》房屋稅免稅 排除法人、自然人限3戶

    「美國註冊基金」費用率低 成為投資市場新寵
    財部打炒房出狠招！ 自住免稅排除法人 自然人限3戶
    2021/02/20 18:10

    財部打炒房出狠招！ 自住免稅排除法人 自然人限3戶
    政治今日熱門
    最新定位曝光！美軍跟緊緊 超狂「插隊」混入遼寧號艦群
    2021/04/27 06:19

    最新定位曝光！美軍跟緊緊 超狂「插隊」混入遼寧號艦群 影片

    《觀察筆記》落下的聲音
    2021/04/27 05:30

    《觀察筆記》落下的聲音

    釐清三中案錄音疑點 檢方出招傳馬「作證」
    2021/04/27 05:30

    釐清三中案錄音疑點 檢方出招傳馬「作證」

    三中案檢方出招傳馬作證 法界：馬若迴避 恐影響法官心證
    2021/04/27 05:30

    三中案檢方出招傳馬作證 法界：馬若迴避 恐影響法官心證

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播