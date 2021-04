台匈智庫研討會明登場 共商反制中國假訊息作戰

台匈智庫合辦線上研討會,邀集台歐專家共商如何反制中國假訊息作戰。(取自活動頁面)

2021/04/27 16:58

〔記者呂伊萱/台北報導〕我國智庫「國策研究院」與匈牙利智庫「政治資本」(Political Capital)合辦線上研討會明(28)將登場,邀集捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任揚達、國策院執行長郭育仁、台灣民主實驗室執行長沈伯洋、斯洛伐克智庫中歐亞洲研究中心執行長師馬杰等兩地專家與談,研討中國虛假訊息宣傳的影響與因應對策。

台灣與中東歐和波羅地海國家互動越趨密切。台灣智庫「國策研究院」與匈牙利智庫「政治資本」28日將合辦線上座談會,主題為「中國虛假訊息在歐洲、台灣及世界;趨勢、挑戰和前景」。

活動簡介指出,中國正成為全球虛假訊息傳播的主要參與者之一。北京的虛假訊息策略對台灣、歐盟、美國和其他西方社會均構成挑戰。此次活動旨在交流中國虛假訊息對台灣、中東歐、歐盟和跨大西洋社群造成的影響;研討親中虛假訊息宣傳的性質和功能;探討應對的行動方案,及台灣、中東歐及至跨大西洋同盟共同反制中國影響力對區域和全球的意義。

與談人包括捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」(European Values Center for Security Policy)主任揚達(Jakub Janda)、國策院執行長郭育仁、台灣民主實驗室執行長沈伯洋、斯洛伐克智庫中歐亞洲研究中心(CEIAS)執行長師馬杰(Matej Šimalčík),並由歐洲大西洋整合與民主中心(Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy)資深研究員伊諾泰(Edit Inotai)主持。

此次與台灣方面合辦活動的匈牙利智庫「政治資本」位於布達佩斯,是一家獨立的政策研究機構,成立於2001年。「政治資本」致力於推動議會民主、市場經濟、人權和歐洲大西洋主義,希望透過提供分析,質化與量化政策研究及實質辯論等方式,促進批判性的政治思維、增強對政治的理解,提高人們對政治問題的認識,以基於知識和證據推動公眾對話和政策制定。

