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    台匈智庫研討會明登場 共商反制中國假訊息作戰

    台匈智庫合辦線上研討會，邀集台歐專家共商如何反制中國假訊息作戰。（取自活動頁面）

    台匈智庫合辦線上研討會，邀集台歐專家共商如何反制中國假訊息作戰。（取自活動頁面）

    2021/04/27 16:58

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我國智庫「國策研究院」與匈牙利智庫「政治資本」（Political Capital）合辦線上研討會明（28）將登場，邀集捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任揚達、國策院執行長郭育仁、台灣民主實驗室執行長沈伯洋、斯洛伐克智庫中歐亞洲研究中心執行長師馬杰等兩地專家與談，研討中國虛假訊息宣傳的影響與因應對策。

    台灣與中東歐和波羅地海國家互動越趨密切。台灣智庫「國策研究院」與匈牙利智庫「政治資本」28日將合辦線上座談會，主題為「中國虛假訊息在歐洲、台灣及世界；趨勢、挑戰和前景」。

    活動簡介指出，中國正成為全球虛假訊息傳播的主要參與者之一。北京的虛假訊息策略對台灣、歐盟、美國和其他西方社會均構成挑戰。此次活動旨在交流中國虛假訊息對台灣、中東歐、歐盟和跨大西洋社群造成的影響；研討親中虛假訊息宣傳的性質和功能；探討應對的行動方案，及台灣、中東歐及至跨大西洋同盟共同反制中國影響力對區域和全球的意義。

    與談人包括捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）主任揚達（Jakub Janda）、國策院執行長郭育仁、台灣民主實驗室執行長沈伯洋、斯洛伐克智庫中歐亞洲研究中心（CEIAS）執行長師馬杰（Matej Šimalčík），並由歐洲大西洋整合與民主中心（Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy）資深研究員伊諾泰（Edit Inotai）主持。

    此次與台灣方面合辦活動的匈牙利智庫「政治資本」位於布達佩斯，是一家獨立的政策研究機構，成立於2001年。「政治資本」致力於推動議會民主、市場經濟、人權和歐洲大西洋主義，希望透過提供分析，質化與量化政策研究及實質辯論等方式，促進批判性的政治思維、增強對政治的理解，提高人們對政治問題的認識，以基於知識和證據推動公眾對話和政策制定。

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