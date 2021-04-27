壅塞鐵路致死傷列過失犯！立委提修法 最重判10年

台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，立委鄭天財等人提出鐵路法第68條修正草案，損壞或壅塞鐵路設施致人於死者，最重可處無期徒刑；過失犯最重處10年徒刑。（資料景）

2021/04/27 16:39

〔記者謝君臨／台北報導〕台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，國民黨立委鄭天財等人認為，現行「鐵路法」及「刑法」未將「壅塞鐵路，因而致人死傷」的過失行為定為犯罪行為，無法提高大眾對鐵路安全的重視，提出「鐵路法」第68條修正草案，損壞或壅塞鐵路設施，因而致人於死者，最重可處無期徒刑；過失犯最重處10年徒刑。

草案已排入程序委員會報告事項議程，預計30日立院院會付委審查。

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鄭天財等人提案指出，有鑑於4月2日台鐵太魯閣號事故，是因台鐵局、監造單位及承攬廠商對鐵路沿線邊坡施工的輕忽，使施工機具掉落鐵路軌道，導致壅塞鐵路路線，因而造成列車的重大死傷事件。

但，目前「刑法」第185條並未將過失犯列入處罰，而「鐵路法」對於過失壅塞鐵路設施的行為，也未以刑罰相繩論罪。為提高社會大眾對於保持鐵路路線安全暢通的特別注意義務，以充分保障行車安全，因此提案修法。

現行「鐵路法」第68條規定，擅自占用、破壞鐵路用地或損壞其設施者，除涉及刑責依刑法處理外，並應責令其行為人或雇用人負責回復原狀，或償還修復費用，或依法賠償。

鄭天財等人提案增訂條文，損壞或壅塞鐵路設施，致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

草案另增訂條文，過失損壞或壅塞鐵路設施而致人於死者，處10年以下有期徒刑；致重傷者，處5年以下有期徒刑。

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