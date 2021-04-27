屏縣議會與鹿兒島議會簽友好合作備忘錄，謝長廷越洋見證。（記者羅欣貞攝）

2021/04/27 16:56

［記者羅欣貞／屏東報導］疫情下拓展國際外交！屏東縣議會與日本鹿兒島縣議會友好聯盟今天（27日）下午越洋視訊簽署合作備忘錄，邀請駐日代表謝長廷大使見證，謝長廷說「雖然這不是台灣和日本議會第一次簽定合作備忘錄，但我見證是第一次，第一次就給屏東！」兩議會簽約後，相約疫情解封後將互訪。

今天的簽署合作備忘錄儀式，由「屏東縣議會臺日友好議員聯盟」會長李香蘭議員與「鹿兒島縣議會與臺灣友好交流促進議員連盟」會長鶴丸明人議員視訊簽署協定書，未來雙方將在文化、藝術、教育等領域協助推廣交流與合作，並盼疫情結束後能進行實際訪問，強化兩城市間的情感。

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2020年疫情爆發後，導致各國醫療物資匱乏。2020年5月，屏東縣政府得知遠嫁到日本鹿兒島縣的屏東女兒求助當地亟需防疫物資，縣長潘孟安立即指示縣府團隊募集醫療物資寄達至當地，雪中送炭的行為，不僅令鹿兒島縣備受感動，更促成雙方議會間之友誼的橋樑。

屏東縣議會臺日友好議員聯盟會長李香蘭表示，近年來屏東與日本交流頻繁，因此議會成立了臺日友好議員聯盟，和日本各城市議會間進行交流。藉由屏東捐贈物資到鹿兒島，進而和鹿兒島議會與臺灣友好交流促進議員連盟進行了數次視訊交流，彼此分享了當地觀光、文化及農業等，讓當地議員更加認識台灣屏東，並希望未來能互相拜會，強化彼此議會間的感情。

屏東縣與鹿兒島縣議會雙方友好連盟透過視訊方式簽署合作備忘錄，並邀請到駐日代表謝長廷大使在日本現場見證，謝長廷表示，屏東和鹿兒島兩縣的人文風情、漁特產相近，並都擁有豐富的農特產，且疫情期間屏東將醫療物資捐贈鹿兒島，發揮互助精神，期待雙方能進一步展開友好交流。

鹿兒島縣議會與臺灣友好交流促進議員連盟會長鶴丸明人表示，鹿兒島縣和台灣在歷史、文化等各方面，有著深厚的連結，不只是鹿兒島縣議會的議員，有更多的縣民也對台灣懷有深深的親近感，與屏東縣的緣份來自去年、因屏東縣慨然捐贈本縣醫療物資而建立起情誼，他也要藉這個機會，再次向屏東縣致上最衷心的感謝。

屏縣府也表示，日本鹿兒島縣位於日本九州最南端，主要產業以農畜牧為主，當地黑豬、黑牛世界聞名，和屏東縣產業類型相近，因此，捐贈防疫物資契機也開啟鹿兒島與屏東縣雙方之交流。而除日本鹿兒島之外，縣府也陸續捐贈美國、祕魯等國家捐贈物資，期許在疫情嚴峻的情勢之下，透過屏東的力量讓「世界好好」，也讓國際看見「屏東好好」。

屏東連線會場。（記者羅欣貞攝）

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