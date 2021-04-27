中捷從無到有過了20年 林佳龍PO文感謝前總統陳水扁

未出席中捷綠線通車的前交通部長林佳龍，今天在臉書PO文表示，中捷從無到有非13年是20年，也要感謝前總統陳水扁。（圖擷取自林佳龍臉書）

2021/04/27 16:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線已在25日通車，但前交通部長、前台中市長林佳龍未出席通車典禮，讓外界相當關切，沈潛多日，林佳龍終於今天在臉書PO文，指搭乘台中捷運，「這座我心中偉大的城市，終於等到了這條軌道。許多人說我們等了13年，但事實上，中捷從無到有，已經過了20年。」

林佳龍表示，歷史都有一個起點。他也要感謝前總統陳水扁，在2000年提出擘劃台中的「三個第三」，包括第三個科學園區、第三個國際機場、及第三個直轄市，於是2001年有了綠線捷運的計畫核定，前行政院長游錫堃也在2002年，將台中捷運列入「挑戰2008六年國家發展重點計畫」。

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他表示，有幸能在2014～2018年間，為台中服務，加碼爭取捷運藍線列入前瞻基礎建設計畫中，擴大中捷的服務。

BRT影響了藍線的核定，我們將其改為優化公車系統，作為繼續爭取藍線捷運的條件。交通部長任內，佳龍也加速核准台中捷運綠線營運及延伸，還有捷運藍線、機場捷運及大平霧捷運等路網計畫。

現在，山線鐵路豐原到大慶段已經高架化，下環微笑線成功到追分段也已完成雙軌化，海線雙軌高架化若能達成中央與地方共識，未來再將大甲與后里的鐵路串聯，快速帶動北台中開發，促進都市發展，也促進交通平權，相信能帶動台中的鐵道運輸與觀光。

當年規劃山手線環狀路網，盼搭配捷運綠線及藍線構成的十字軸線，類似日本東京山手線發展模式，仍期盼能被實現。

他感謝市長盧秀燕市長的邀請，雖未能出席通車，但心與台中市民同喜，「我們知道這是台中的希望，也是希望的台中。」，他期許中捷在安全的基礎上，便利乘客幸福生活的每一天。

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