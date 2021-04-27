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    藍白合擊？ 民眾黨團提案要謝長廷赴立院備詢

    民眾黨立委賴香伶。（記者謝君臨翻攝）

    民眾黨立委賴香伶。（記者謝君臨翻攝）

    2021/04/27 13:47

    〔記者謝君臨／台北報導〕我國駐日代表謝長廷近日發表核廢水言論，引發爭議。立法院外交及國防委員會國民黨籍召委廖婉汝邀謝29日赴立院備詢。另，立院民眾黨團今於程序委員會也提議增列討論事項，其中包含外交部應召回謝返台述職，並赴立院備詢。由於朝野對議程未達共識，會議主席、國民黨立委曾銘宗裁示提報院會處理。

    民眾黨團提案指出，謝長廷近日於其個人社群網頁，將我核電廠正常運作所排放的廢水，與日本擬排放的核事故廢水相提並論。身為我國駐外外交官，謝代表不僅沒有為我國政府的最大利益發言，更僅向日方「嚴正交涉」，而非如其他相關利益國家，透過外交與官方管道向日方表達強烈不滿。

    鑑此，民眾黨團提出公決案，建請立院做成如下決議：一、外交部應依據駐外人員返國述職要點第十點，召回謝代表返台述職，並赴立院接受質詢，就近期日方福島核電廠排核廢水一事，報告日方向我方說明的歷程與內容。

    二、說明就日方提供的說明，謝代表是否聯繫相關單位（如原能會等）進行內容準確性查核。三、如謝代表因疫情隔離因素無法親赴立院備詢，應以視訊向立院說明日本排放核廢水可能對台灣造成的衝擊，以釐清大眾疑慮。四、要求政府所有駐外人員應以國家與人民利益為主要考量。

    不過，由於朝野黨團對於本次程委會所列議程草案內容無法達成共識，最終曾銘宗裁示，全案提報30日院會進行處理。

    對於國民黨團要求謝代表29日赴立院外交國防委員會備詢，該委員會民進黨籍召委趙天麟昨接受媒體採訪時質疑，日本排放廢水是2年後，為了一個沒時效性的事情堅持，就是泛政治化活動，並批「國民黨歪樓」，心裡頭擁核，在這議題上大作文章，離間台日感情，呼籲國民黨不要再泛政治化。

    趙天麟說，謝是要表達我國政府的關切，說明我國也有排核廢水，但含「氚」指數遠低於國際標準，要求日本也要檢討跟檢驗核廢水，要遠低於國際標準，要科學驗證及第三方監督。

    立院外交國防委員會29日議程為：邀請外交部長、駐日代表、經濟部次長、台電公司、衛福部次長、海委會副主委、農委會副主委、原能會主委報告「台日外交關係之發展與未來展望」，並備質詢。

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