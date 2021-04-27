藍營要謝長廷用外交泡泡返國備詢 外交部：不適用本國公務人員

外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

2021/04/27 12:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨連日緊咬駐日代表謝長廷週四赴立法院備詢，外交部今天表示，疫情期間所有政府人員出國返國都需遵守指揮中心檢疫規定，無一例外，所謂「外交泡泡」則是用在外國重要訪賓來台時，不適用本國公務人員。

日本政府預計在2年後將福島核電廠廢水稀釋排放入海，謝長廷近日在臉書指出，我國核電廠廢水亦是排放入海，引起國民黨不滿。立法院國民黨團和國民黨中央連日召開記者會嗆聲，如果謝在本週四不到立法院備詢，國民黨團會有更大行動，直到蔡總統撤換謝長廷為止。國民黨立委也要求外交部為謝長廷返國啟動外交泡泡。

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外交部發言人歐江安今在例會對此表示，疫情期間我國政府機關任職人員，必須配合中央流行疫情指中心相關規範，從外交部長、次長到所有人員，無論是公務出國或返台，都無法免除相關防疫措施，大家都必須遵守指揮中心檢疫措施，無一例外。

歐江安說明，外交泡泡是針對疫情期間，政府對政府之間重要的外交管道、外國重要訪賓、高階官員訪台之用，不適用本國公務人員。且先前的外交泡泡配套都是指揮中心和相關單位多方長期密切協調，才能落實，搭配多次採檢，訪賓才能進入我國國境，不是短期內可以達成。

歐江安也重申，有關邀請駐外代表返台備詢，如果立法院委員會做成相關決議、發出開會通知，外交部會在符合防疫規定和不影響重要公務的原則下尊重並配合辦理。

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