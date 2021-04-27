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    拋「勞動五缺」要政府具體解決 賴香伶：低薪是國恥

    台灣民眾黨立委賴香伶（中）、高虹安（右二）等人舉行「顧老顧小顧自己 勞動五缺要解決」記者會，呼籲改善勞工工作環境。（記者廖振輝攝）

    台灣民眾黨立委賴香伶（中）、高虹安（右二）等人舉行「顧老顧小顧自己 勞動五缺要解決」記者會，呼籲改善勞工工作環境。（記者廖振輝攝）

    2021/04/27 11:35

    〔記者陳昀／台北報導〕5月1日勞動節將至，有鑑於整體勞動環境仍有問題待解決，民眾黨立委賴香伶、高虹安質疑，國家能認真看待企業五缺，勞權五缺卻未能獲得實質解決，低薪已成為國恥，面對勞保基金短差、非典型工作者、工會權益等，呼籲政府拿出具體作法，不是喊話就能解決。

    賴香伶、高虹安今邀台北市藝術創作者職業工會副理事長杜珮詩、台北市產業總工會理事長邱奕淦及總幹事陳淑綸召開記者會，喊出「勞保要改革、非典要保障、低薪要改善、工會要強化、勞動要安心」的勞動五缺困境，要求政府解決。

    賴香伶表示，去年失業率攀高到逾4%，後疫情時代，國家能認真盤點企業五缺、成立行動辦公室，但為勞工做了什麼？主計總處聲稱台灣經濟榮景來了，那五「五缺」何時可以給？勞保年金已出現收支短差且逐年擴大，且在少子化下持續擴大，藍綠執政10多年來都只有口號拿不出改革方案，勞保改革不是喊話就能解決。

    針對低薪問題，賴香伶質疑，解決低薪是總統蔡英文的當選政見，卻不見行政院、勞動部提出法制化方案，低薪已成為國恥、最大國安問題，呼籲「最低工資法」儘速立法，民眾黨團也已提出版本草案，

    杜珮詩指出，近年陸續發生藝文工作者工作時猝逝、全球華人藝術網大規模著作權詐欺、廣播主持人乙方不平等授權等事件，都顯現藝文工作者保障不足困境，工會勞動調查發現48%藝術工作者月收入低於3萬元，且有一半沒有投保勞保，甚至礙於機會得來不易、人情壓力，只有27%會簽署承攬條例，「文化藝術獎助條例」應儘速排審。高虹安也說，民眾黨團已提出文獎條例修正草案，加強加強藝文工作者的勞保、勞權保障。

    邱奕淦也呼籲降低工會組織門檻並表示，韓國2人就能組織工會，香港7人、中國25人，台灣最低門檻卻還有30人，導致台灣的企業、產業工會組織率長年維持在7.6%低檔，甚至因僱傭、承攬界線模糊及法定的團體協約當事人限制，職業、產業工會連談團協的資格沒有，嚴重阻礙工會發展。

    陳淑綸指出，每年約13萬人因為家庭照顧離職，導致勞動力市場零碎化，嚴重侵害國家整體勞動力，而沒人投入勞保基金也形成更大破產危機，被迫離職的勞動者未來可能淪落為沒有專業技能、沒有勞保年金、必須被撫養的「下流老人」，政府應該提出配套。

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