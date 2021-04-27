台海軍情》高難度演練 海軍S-70C反潛直升機滯空加油操演首度公開

海軍日前進行「110-1精實訓練」，首度公開海軍S-70C（M）反潛直升機滯空加油訓練過程，難度和危險性均比直升機降落在甲板上加油高出許多。（圖：取自海軍司令部臉書專頁）

2021/04/27 10:53

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍各型艦艇及反潛直升機日前執行「110-1精實訓練」，其中，海軍S-70C（M）反潛直升機滯空加油訓練，是高難度訓練項目，今年是首度對外公開訓練過程，難度和危險性均比直升機降落在甲板後加油高出許多，海軍官員說，機丶艦聯合「滯空加油」作業，可以爭取更多執行作戰任務的時間。

海軍艦載反潛直升機平時可折起旋翼推入艦上機庫，因應任務需要時可起飛進行海空域巡弋，常態作業下會在降落於軍艦甲板後進行油料或是彈藥的補給，不過，若是因為海象惡劣或是作戰任務時間緊急時，S-70C（M）反潛直升機就會採用滯空方式取得軍艦提供的油料補給，油料補給結束後立即執行任務，爭取時效。

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海軍司令部昨日於「中華民國海軍」臉書，公布海軍反潛航空大隊及康定軍艦配合「110-1精實訓練」，執行S-70C反潛直升機滯空加油，全艦官兵藉由平日泊港的整備訓練，發揮絕佳的默契與勤訓精練的成效，圓滿完成此次任務。

海軍官員今天指出，滯空加油任務訓練區分為兩階段訓練，第一階段是軍艦泊港時，由艦載反潛直升機進行滯空加油訓練，待飛行員累積與任務艦的默契程度後，即可進入第二階段，也就是在海面上進行軍艦航行間的反潛直升機滯空加油演練。

官員說，執行滯空加油訓練時，先是反潛直升機進場、接著施放吊掛引纜，隨後由艦上人員將加油管完成勾鎖，直升機此時吊起加油管開始加油。他說，滯空加油困難處，在於直升機需穩定操縱，維持位置及高度，並需配合艦艇航速航向，避免油管拉扯斷裂。

海軍表示，在滯空加油任務中，艦上和機上人員各司其職，將相關管線連接，執行加油作業，展現相互協調及支援能力。「滯空加油」作業可以爭取更多執行作戰任務的時間，但難度和危險性均比在甲板上加油高出許多，考量的範圍除了敵情威脅，也要注意海象、天候等環境因素，才能在顛簸的海上環境，完成海上加油整補作業。此次透過「110-1精實訓練」操演機會，讓官兵更加熟悉海上整補的相關作業流程。

海軍S-70C（M）反潛直升機滯空加油訓練，直升機進場後滯空，艦上人員在甲板上待命作業。（圖：取自海軍司令部臉書專頁）

反潛直升機吊起加油管開始加油。（圖：取自海軍司令部臉書專頁）

海軍S-70C（M）反潛直升機進行軍艦泊港階段的滯空加油訓練，任務機在完成滯空加油後，立即前往任務空域執行偵巡作業。（圖：取自海軍司令部臉書專頁）

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