為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立院三讀 監察院調整組織與立法院對接

    為使監察院各委員會與立法院對接，立法院院會今三讀通過「監察院各委員會組織法修正案」。圖為監察院。（資料照）

    為使監察院各委員會與立法院對接，立法院院會今三讀通過「監察院各委員會組織法修正案」。圖為監察院。（資料照）

    2021/04/27 11:01

    〔記者吳書緯／台北報導〕為使監察院各委員會與立法院對接，立法院院會今三讀通過「監察院各委員會組織法修正案」，將「外交及僑政」、「國防及情報」2委員會，整合為「外交及國防委員會」，同時調整「內政及族群」、「財政及經濟」2委員會業務，另行成立「社會福利及衛生環境委員會」。

    監察院考量各委員會業務量不均，並與立法院各委員會完整對接，監察院日前函請立院審議「監察院各委員會組織法修正草案」，立法院司法委員會8日初審通過。

    根據監院各委員會組織法第2條，監院下設7個常設委員會，分別是內政及族群、外交及僑政、國防及情報、財政及經濟、教育及文化、交通及採購、司法及獄政。前項委員會於必要時得分設或合併之。

    監院提案指出，由於「內政及族群」、「財政及經濟」2委員會所監督的部會行政業務龐大，歷來審議案件合計約占7個委員會的半數，與另5個委員會審議案件總量相當，導致該2委員會會議進行時間冗長，且有業務分配不均之情事。

    因此，監院參照立院委員會設置方式，將常有機密性質的「外交及僑政」與「國防及情報」2委員會整合為「外交及國防委員會」。另調整原屬「財政及經濟委員會」負責監督的勞工、環境業務，及原屬「內政及族群委員會 」負責監督的社福、衛生、消費者保護業務，另成立「社會福利及衛生環境委員會」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    啟動廢考監兩院 游錫堃：拚2022修憲公投綁大選
    2020/07/22 08:02

    啟動廢考監兩院 游錫堃：拚2022修憲公投綁大選
    暴力烙人拿凶器！ 他列藍營6大暴力行徑：讓我瞠目結舌
    2020/07/18 16:33

    暴力烙人拿凶器！ 他列藍營6大暴力行徑：讓我瞠目結舌
    陳菊影片報告︰用餘生守護台灣
    2020/07/17 05:30

    陳菊影片報告︰用餘生守護台灣
    監委人事案17日表決違法？ 學者：不行使同意權才違憲
    2020/07/16 00:51

    監委人事案17日表決違法？ 學者：不行使同意權才違憲

    「美國註冊基金」費用率低 成為投資市場新寵
    政治今日熱門
    吳斯懷拿中媒錯誤資訊質詢 林昶佐怒斥：助北京認知作戰！
    2021/04/26 18:43

    吳斯懷拿中媒錯誤資訊質詢 林昶佐怒斥：助北京認知作戰！

    進度曝光！顏寬恒發豪語3月減重10公斤 否則發2千份雞排
    2021/04/26 19:44

    進度曝光！顏寬恒發豪語3月減重10公斤 否則發2千份雞排 影片

    北歐首位台灣出身市議員 王立智獲頒丹麥騎士勳章
    2021/04/26 19:22

    北歐首位台灣出身市議員 王立智獲頒丹麥騎士勳章

    藍營立委要求返國備詢 謝長廷：正式通知就一定回去
    2021/04/26 20:08

    藍營立委要求返國備詢 謝長廷：正式通知就一定回去

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播