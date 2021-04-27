立院三讀 監察院調整組織與立法院對接

為使監察院各委員會與立法院對接，立法院院會今三讀通過「監察院各委員會組織法修正案」。圖為監察院。（資料照）

2021/04/27 11:01

〔記者吳書緯／台北報導〕為使監察院各委員會與立法院對接，立法院院會今三讀通過「監察院各委員會組織法修正案」，將「外交及僑政」、「國防及情報」2委員會，整合為「外交及國防委員會」，同時調整「內政及族群」、「財政及經濟」2委員會業務，另行成立「社會福利及衛生環境委員會」。

監察院考量各委員會業務量不均，並與立法院各委員會完整對接，監察院日前函請立院審議「監察院各委員會組織法修正草案」，立法院司法委員會8日初審通過。

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根據監院各委員會組織法第2條，監院下設7個常設委員會，分別是內政及族群、外交及僑政、國防及情報、財政及經濟、教育及文化、交通及採購、司法及獄政。前項委員會於必要時得分設或合併之。

監院提案指出，由於「內政及族群」、「財政及經濟」2委員會所監督的部會行政業務龐大，歷來審議案件合計約占7個委員會的半數，與另5個委員會審議案件總量相當，導致該2委員會會議進行時間冗長，且有業務分配不均之情事。

因此，監院參照立院委員會設置方式，將常有機密性質的「外交及僑政」與「國防及情報」2委員會整合為「外交及國防委員會」。另調整原屬「財政及經濟委員會」負責監督的勞工、環境業務，及原屬「內政及族群委員會 」負責監督的社福、衛生、消費者保護業務，另成立「社會福利及衛生環境委員會」。

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