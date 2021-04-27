再咬謝長廷 國民黨：限本週四前返台備詢

國民黨文傳會主委王育敏。（資料照）

2021/04/27 10:46

〔記者施曉光／台北報導〕駐日代表謝長廷指稱台灣核電廠也排放含氚核廢水入海引發爭議，連日來咬謝不放的國民黨今日再度召開記者會指出，有超過9成的民意認為謝長廷言論不適當，但迄今蔡英文總統沒有任何回應或說法，職掌外交事務的蔡英文應該負起最大責任，要求謝長廷親自回台向國會報告，「不說話就是默許謝長廷這種醜化台灣、諂媚日本的行徑。」

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，謝長廷已經變成「助日大使」、「污衊台灣大使」，成為日本的民族英雄、台灣恥辱，謝把台灣與日本的核廢水混為一談，形同中華民國政府攻擊中華民國政府的荒謬情形，其吃裡扒外的行為，沒有資格做為台灣人，蔡政府還要繼續「養老鼠咬布袋」，蔡英文如果還不出來反應，已經成為假訊息的共犯。

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國民黨文傳會副主委黃子哲指出，謝長廷護航日本的戰略就是「一分應付、兩分作假、七分助日」，把台灣核電廠拉下水，「犧牲小夫完成大日本」，有一天會成為日本的民族英雄。

國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨願意給謝長廷機會，在本週四的期限內返回台灣，她強調，日本距離台灣很近，況且也有「外交泡泡」的前例作法，返台到立法院備詢是謝長廷應盡的法定責任。

國民黨指出，根據網路平台Yahoo從26日開始進行的網路民調，「謝長廷再發表台電排放核廢水言論，你認為適不適當？」截止今日上午8時止，已投票的2519人，高達2365人（93.88%）表達不適當，認為有失駐日代表職責，謝長廷扯台灣核電廠為日本排放福島核災廢水辯解的說辭，已經造成台灣民意的高度反彈與不滿，蔡政府都聽不見嗎？

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