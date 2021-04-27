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    再批中央管制作法 黃珊珊：台灣要脫離疫災還很遠

    黃珊珊於昨夜再上臉書發文批評，指陳時中如果知道相關資訊而地方政府都沒收到任何訊息，也實在太離譜了吧！並質疑，若依目前的管制方法，「台灣要脫離疫災還有很遠的路！」（資料照）

    黃珊珊於昨夜再上臉書發文批評，指陳時中如果知道相關資訊而地方政府都沒收到任何訊息，也實在太離譜了吧！並質疑，若依目前的管制方法，「台灣要脫離疫災還有很遠的路！」（資料照）

    2021/04/27 07:11

    〔即時新聞／綜合報導〕台北清真寺傳出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染風險，副市長黃珊珊為此質疑，竟是看到新聞才知道，65名台科大外籍生與染疫機師同場禮拜，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應時提及「請副市長不要太不滿」，讓黃珊珊於昨夜再上臉書發文批評，指陳時中如果知道相關資訊而地方政府都沒收到任何訊息，也實在太離譜了吧！並質疑，若依目前的管制方法，「台灣要脫離疫災還有很遠的路！」

    華航貨機機師染疫事件持續擴大，近日更傳出其中1人曾赴台北市大安區清真寺禮拜，經緊急調查發現，台灣科技大學校內穆斯林師生眾多，也曾與該機師同堂禮拜，不過台北市副市長黃珊珊聞訊後於26日上午質疑，台科大師生活動範圍在台北地區，主管部會卻未通知北市府，並指她對於看到新聞才知悉此事「覺得不可思議」，並喊話中央應儘速提供相關資訊給北市府。對此指揮中心指揮官陳時中緩頰回應，中央地方防疫合作，「請副市長不要太不滿」。

    針對陳時中回應，黃珊珊昨晚間則再度於臉書發文批評，近日持續追蹤清真寺的群聚感染風險，但直到26日上午才得知台科大也有學生參加聚會，先前完全不知道任何有關這方面的資訊，她質疑陳時中說因為對社區影響小，所以不用疫調、不必通知地方政府的說法，並質疑陳時中如果知道相關資訊而地方政府都沒收到任何訊息，也實在太離譜了。黃珊珊也指出，先前俄羅斯芭蕾舞團事件，中央在舞團確診4人後還同意演出，若非北市府堅持要再驗一次當時就真的上台演出了，並質疑中央作法令人不敢恭維，強調「中央有時也是會出差錯的」。

    黃珊珊也指出，機師比台灣各地第一線的醫護人員站在更前線，他們當然很辛苦，但也是境外移入影響社區最可能的破口，認為「機師打疫苗或加強居家檢疫的強度是當務之急」，她也質疑，目前正在討論大量施打疫苗的執行計畫，但至今仍無任何資訊可參考，像是冷藏設備多少，在那裡打？醫院還是體育館？多少劑到位要安排多少醫護人員排班？強調直到目前對於大量疫苗施打計畫都是憑空想像，並稱「如果跟現在一樣的管制方法與疫苗接種進度，台灣要脫離疫災還有很遠的路！」

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