北市府霸凌頻傳 議員批反霸凌「府內府外兩套標準」

台北市議員鍾沛君質疑，勞動局在民間企業認真防霸凌，2017年至今裁罰破百萬元，但市府同仁遇到職場霸凌卻無申訴管道。（圖擷自台北市議會官網）

2021/04/26 20:53

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市勞動局防職場霸凌，要求民間企業訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，但台北市政府機關卻頻傳霸凌，有主管更講出「別讓我火大，我會拿刀殺人」誇張言論。台北市議員鍾沛君質疑，勞動局在民間企業認真防霸凌，2017年至今裁罰破百萬元，但市府同仁遇到職場霸凌卻無申訴管道，根本兩套標準。

近期有不少公務員向鍾沛君陳請遭霸凌，有人被主管威脅「別讓我火大，我會拿刀殺人」、「出門不注意，會被車撞死」，還有主管曾要同仁從永樂市場跳下去自殺。鍾沛君也引用淡江大學學者的職場霸凌定義，職場暴力就是冷暴力，不需要太激烈言語、兩造之間衝突，只要當事人心生畏懼就構成職場霸凌。

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鍾沛君表示，民間單位若未制定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，勞動局也會去清查。勞動局從2017年至今，已裁罰22個事業單位，總裁罰金額超過100萬元。她認為，北市對外防霸凌速度快，但市府同仁遇到職場霸凌，卻沒有好的申訴管道，根本「府內府外兩套標準」。

鍾沛君也說，北市府人事處2年前曾收到行政院人事總處發函，要求北市府各局處要有「員工職場霸凌處理標準作業流程」、「員工職場霸凌防治及處理建議作為」，但勞動局只有轉公文給各局處。她質疑，勞動局防治府外職場霸凌會要求「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，沒有執行就會裁罰，但在府內防治職場霸凌，勞動局只有轉傳公文給各局處，並未確定各局處都有落實。

勞動局長陳信瑜坦言，鍾沛君所提的語句，在言語上有恐嚇意味，會造成心理恐懼與壓力。但員工自己沒主動申訴，因此主管單位也無法啟動「不法侵害預防計畫書」。陳強調，主動查到職場霸凌雖不易，但仍會去清查，不過也希望當事人勇敢檢舉，讓勞動局憑紀錄辦理。

陳信瑜表示，勞動局絕不會對府內外採兩套標準，若市府同仁遇到霸凌不方便向直屬單位申訴，也可向勞動局等其他相關局處申訴。

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