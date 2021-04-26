藍營立委要求返國備詢 謝長廷：正式通知就一定回去

駐日代表謝長廷訪問鹿兒島縣，贈送台灣鳳梨給大崎町町長東靖弘（左）和龍鄉町町長竹田泰典（右），感謝兩町登記為奧運的台灣接待城。（記者林翠儀攝）

2021/04/26 20:08

〔駐日特派員林翠儀／鹿兒島26日報導〕駐日代表謝長廷今天對於立法院外交委員會計畫邀請他返國備詢一事表示，只要立法院有正式公文要求他回去，他一定會回去，他還強調「沒有一個行程會比立法院重要」，但他到目前為止還沒接到正式通知。

立法院計畫在本週四邀請謝長廷等官員報告「台日外交關係之發展與未來展望」並備質詢，外交部次長田中光表示，已知會謝長廷相關的議事日程，但仍需立法院的正式通知。按防疫規定謝長廷若返台，仍需進行14天的防疫隔離，若要比照泡泡團模式，返國後直接到立院報告備詢，則必須採「專機回來、專機回去」模式。

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謝長廷今天前往鹿兒島縣訪問，贈送台灣鳳梨給該縣大崎町和龍鄉町2個奧運的台灣接待城，明天將拜會鹿兒島縣知事塩田康一與縣議會，感謝鹿兒島縣對台日交流的支持，謝長廷還預定參觀在鹿兒島縣舉辦的屏東物產展。

謝長廷在鳳梨贈送儀式後面對媒體訪問表示，立院如果有正式公文要他回去，他一定會回去，「沒有一個行程比立法院重要，立法院決議就是命令，但不是個別委員這個講那個講，我們沒有辦法知道立法院是什麼意思」。謝長廷表示，他到目前為止還沒接到正式通知。

對於返台是否免除隔離，謝長廷表示，如果有辦法免除隔離當然是更好，若沒有的話，他就必須遵守法規。至於目前提到搭乘專機或是採視訊方式舉行，謝長廷表示，立法院有何決議他都會遵從，他沒有意見，但不能叫他看到報紙明天就跑回去或「回去就只能停在機場」方案，如何回去或採什麼方式進行，「不是我希望怎樣就能怎樣的。」

國民黨立委指責謝長廷未向日本抗議福島核廢水排海，謝長廷表示，駐日處都是依照我國的基調向日方表達我們的關切和反對，不能超越這個基調，「台灣跟日本當然是有友好的一面，但是這個事情看政府怎麼定位，我們就依照國家的意思去執行沒有問題，沒有超越國家的政策範圍。

對於有立委要求他撤掉臉書，謝長廷表示，他已跟外交部表達因為現在已經告發變成案件，如果撤掉會變成毀滅證據，所以不能夠撤掉。

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