周刊稱內鬥嚴重逼走主委楊翠 促轉會駁斥：無稽之談

促轉會今日澄清駁斥，周刊報導內容有諸多不實之處，所謂「內鬥嚴重逼走主委」等，完全是無稽之談。圖為促轉會主委楊翠（中）。（資料照）

2021/04/26 17:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對有特定周刊媒體以「東廠」污名標籤形容轉型正義工作，並惡意曲解促轉條例，逕稱「究責加害者」非促轉會可推動任務。促轉會今日澄清駁斥，該報導內容有諸多不實之處，所謂「內鬥嚴重逼走主委」等，完全是無稽之談。

「加害者處置為促轉條例所訂定之法定職權！」促轉會表示，促轉條例第2條明定促轉會應規劃推動之工作，第4條、第6條皆明定加害者及參與者釐清、人事清查規劃、識別加害者與究責等任務。

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促轉為指出，促轉會對加害者究責的規劃與推動，皆依促轉條例規定。促轉條例第4條第2項規定，「促轉會應主動進行真相調查，依本條所徵集之檔案資料，邀集各相關當事人陳述意見，以還原人權受迫害之歷程，並釐清壓迫體制加害者及參與者責任。」

該條第3項規定，「促轉會應基於相關陳述、調查結果及檔案資料，撰寫調查報告，並規劃人事清查處置及相關救濟程序。」

促轉條例第6條第2項指出，「前項之平復司法不法，得以識別加害者並追究其責任、回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害，及還原並公布司法不法事件之歷史真相等方式為之。」

促轉會提及，為完成促轉條例賦予促轉會法定任務，該會在還原歷史真相基礎上，建立對壓迫體制的思考，有「釐清壓迫體制圖像、釐清加害行為、釐清及辨識加害者、加害者究責」4個層次。

促轉會強調，在4個層次中，已陸續進行前3個階段，包含透過檔案研究與調查，勾勒威權統治時期鎮壓與監控社會的體制圖像。

此外，也發布對於重大矚目案件的調查成果；建置台灣轉型正義資料庫，並在進行國家不法行為的個案平反過程中，揭露參與審判相關官員姓名。相關成果近3年持續對外發佈，絕非媒體指稱為了延任而「自攬、自賦」究責工程。

促轉會表示，上述工作成果，是後續與社會進一步開展究責討論的基礎，若須完成促轉條例賦予的規劃加害者處置任務，必須有完整法制思考。故於4月12日記者會上指出，若促轉會報請延任通過，將於延任期間提出相關法案草案，為處置加害者的法源、正當程序、救濟等面向研擬完整規劃。

促轉會說，已就此委託學者進行國際案例研究、諮詢專家學者並啟動公民討論，目前草案尚在研擬中，待版本推出後，尚須提經政院討論才送至立院。報導中所指促轉會「把立法院當橡皮圖章」，恐怕誤解行政機關提出法案之程序。

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