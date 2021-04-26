為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    吳斯懷拿中媒錯誤資訊質詢 林昶佐怒斥：助北京認知作戰！

    國民黨立委吳斯懷（見圖）今天在立法院質詢時竟引用中國媒體錯誤資訊，無黨籍立委林昶佐怒控，根本是毫不避諱地協助中國認知作戰。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨立委吳斯懷（見圖）今天在立法院質詢時竟引用中國媒體錯誤資訊，無黨籍立委林昶佐怒控，根本是毫不避諱地協助中國認知作戰。（資料照，記者方賓照攝）

    2021/04/26 18:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美日兩國17日發表聯合聲明，強調重視台海和平穩定；但日首相菅義偉20日又說，「不能預判日本會軍事介入台海」，被中國媒體或親中媒體扭曲解讀為「日本確定不會軍事介入台海」。無黨籍立委林昶佐今天（26日）質詢國安局，提醒相關單位注意「有心人」刻意製造錯誤資訊，誤導台灣社會，沒想到，話才說完，國民黨立委吳斯懷接著發言，就直接引用中國媒體的相關報導質詢此事，讓林昶佐大傻眼。

    美日聯合聲明幾十年來首度提及台灣，強調台海和平穩定的重要，也展現制衡中國的決心；但日本共產黨眾議員赤嶺政賢20日在國會上質疑，此舉是否代表日本拋棄過去「台灣問題應透過對話和平解決」的立場，菅義偉答詢時表示「不能預判日本會軍事介入台海」。

    針對菅義偉的發言，林昶佐今天質詢國安局時表示，近日有部分媒體將菅義偉的答詢「刻意翻譯為有違原意的『日本自衛隊不會插手』台海問題」，對此，他要求國安單位特別注意「是否為有人刻意製造錯誤的國際資訊來誤導台灣社會」；國安局長陳明通也證實，這是中國對台進行「認知作戰」。

    林昶佐：中國媒體拿錯誤資訊投放海外

    林昶佐事後在臉書發文說，沒想到才說完沒多久，吳斯懷竟大剌剌引用中國網媒《多維新聞網》一篇題為「菅義偉澄清美日聯合聲明：日本不會軍事介入台海衝突」的報導來質詢，讓他看傻眼，痛批吳斯懷就是「在國會殿堂幫助中國認知作戰」！

    林昶佐文中指出，日媒對菅義偉答詢的理解大多是「並非以軍事介入為前提」，「只要檢視日本的法制，台海情勢本來就在其定義的『周邊有事』範圍內，日本自衛隊得以在4種不同事態下提供協助。包括日本防衛大臣岸信夫也在美日2+2會議上說，有必要探討自衛隊『為支援台灣的美軍提供何種協助』」。

    林昶佐怒斥：「多維新聞網不只是中國媒體，更被認定為是親習近平的御用媒體，專門幫習近平向海外『放料』，吳斯懷竟毫不避諱拿這種有特殊目的的錯誤資訊誤導輿論、來質詢台灣政府？」

    最後林昶佐表示，「台灣要遏止中國入侵，當然不可能都靠別人，最重要還是強化自己的防衛能量。但我們對於國際局勢必須有正確的認知，才能擬定正確策略，而不會誤判情勢。吳斯懷協助中國認知作戰，形塑國際社會枉顧西太平洋安全的氛圍、塑造台灣被孤立的形象，悖離事實、無助和平，只有爽到北京！台灣社會必須提高警覺」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新聞360》中國狂撒假消息！亂台戰術關鍵手法曝光
    2021/04/17 17:00

    新聞360》中國狂撒假消息！亂台戰術關鍵手法曝光
    中國網軍偽造總統府公文》學者：北京假訊息戰 製造多重矛盾
    2021/04/17 05:30

    中國網軍偽造總統府公文》學者：北京假訊息戰 製造多重矛盾

    小資春遊秘技 三攻略省很大
    假訊息意圖撕裂台灣 蔡總統：全民提防認知作戰
    2021/04/16 13:19

    假訊息意圖撕裂台灣 蔡總統：全民提防認知作戰
    中共對台灣網紅認知戰被揭 國台辦反嗆民進黨阻青年圓夢
    2021/03/04 13:02

    中共對台灣網紅認知戰被揭 國台辦反嗆民進黨阻青年圓夢
    陳廷寵唱衰國軍 吳斯懷喊言論自由斥嚴德發「國防部不需評論」
    2020/10/07 16:47

    陳廷寵唱衰國軍 吳斯懷喊言論自由斥嚴德發「國防部不需評論」
    索取航跡圖 國民黨立委遭質疑
    2020/04/25 05:30

    索取航跡圖 國民黨立委遭質疑
    索取敦睦艦航跡圖挨轟 吳斯懷：是幫國軍解決問題
    2020/04/24 18:16

    索取敦睦艦航跡圖挨轟 吳斯懷：是幫國軍解決問題
    政治今日熱門
    國共秘史！蔣經國日記：北京曾提議換俘 10名國軍將領換張學良
    2021/04/26 06:15

    國共秘史！蔣經國日記：北京曾提議換俘 10名國軍將領換張學良

    防中國借道滲透 港澳移民嚴把關
    2021/04/26 05:30

    防中國借道滲透 港澳移民嚴把關

    賴：台是主權獨立國家 與中互不隸屬
    2021/04/26 05:30

    賴：台是主權獨立國家 與中互不隸屬

    台、美、英、星好感情 一起上山下海
    2021/04/26 05:30

    台、美、英、星好感情 一起上山下海

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播