吳斯懷拿中媒錯誤資訊質詢 林昶佐怒斥：助北京認知作戰！

國民黨立委吳斯懷（見圖）今天在立法院質詢時竟引用中國媒體錯誤資訊，無黨籍立委林昶佐怒控，根本是毫不避諱地協助中國認知作戰。（資料照，記者方賓照攝）

2021/04/26 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕美日兩國17日發表聯合聲明，強調重視台海和平穩定；但日首相菅義偉20日又說，「不能預判日本會軍事介入台海」，被中國媒體或親中媒體扭曲解讀為「日本確定不會軍事介入台海」。無黨籍立委林昶佐今天（26日）質詢國安局，提醒相關單位注意「有心人」刻意製造錯誤資訊，誤導台灣社會，沒想到，話才說完，國民黨立委吳斯懷接著發言，就直接引用中國媒體的相關報導質詢此事，讓林昶佐大傻眼。

美日聯合聲明幾十年來首度提及台灣，強調台海和平穩定的重要，也展現制衡中國的決心；但日本共產黨眾議員赤嶺政賢20日在國會上質疑，此舉是否代表日本拋棄過去「台灣問題應透過對話和平解決」的立場，菅義偉答詢時表示「不能預判日本會軍事介入台海」。

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針對菅義偉的發言，林昶佐今天質詢國安局時表示，近日有部分媒體將菅義偉的答詢「刻意翻譯為有違原意的『日本自衛隊不會插手』台海問題」，對此，他要求國安單位特別注意「是否為有人刻意製造錯誤的國際資訊來誤導台灣社會」；國安局長陳明通也證實，這是中國對台進行「認知作戰」。

林昶佐：中國媒體拿錯誤資訊投放海外

林昶佐事後在臉書發文說，沒想到才說完沒多久，吳斯懷竟大剌剌引用中國網媒《多維新聞網》一篇題為「菅義偉澄清美日聯合聲明：日本不會軍事介入台海衝突」的報導來質詢，讓他看傻眼，痛批吳斯懷就是「在國會殿堂幫助中國認知作戰」！

林昶佐文中指出，日媒對菅義偉答詢的理解大多是「並非以軍事介入為前提」，「只要檢視日本的法制，台海情勢本來就在其定義的『周邊有事』範圍內，日本自衛隊得以在4種不同事態下提供協助。包括日本防衛大臣岸信夫也在美日2+2會議上說，有必要探討自衛隊『為支援台灣的美軍提供何種協助』」。

林昶佐怒斥：「多維新聞網不只是中國媒體，更被認定為是親習近平的御用媒體，專門幫習近平向海外『放料』，吳斯懷竟毫不避諱拿這種有特殊目的的錯誤資訊誤導輿論、來質詢台灣政府？」

最後林昶佐表示，「台灣要遏止中國入侵，當然不可能都靠別人，最重要還是強化自己的防衛能量。但我們對於國際局勢必須有正確的認知，才能擬定正確策略，而不會誤判情勢。吳斯懷協助中國認知作戰，形塑國際社會枉顧西太平洋安全的氛圍、塑造台灣被孤立的形象，悖離事實、無助和平，只有爽到北京！台灣社會必須提高警覺」。

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