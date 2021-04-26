太空發展法草案 初步通過發射場域設置由科技部負責

立法院教育及文化委員會26日審查「太空發展法草案」，科技部長吳政忠列席。（記者方賓照攝）

2021/04/26 14:45

〔記者羅綺／台北報導〕立法院教育及文化委員會今日逐條審查《太空發展法》草案，除行政院會通過的版本，還有立委蘇巧慧、楊瓊瓔等人提出的14個版本，經過一個上午的討論後，初步通過未來發射場域的設置，將由科技部負責。

太空發展是我國未來的重要走向，行政院會通過的《太空發展法》草案共6章、22條條文，內容包含4面向，包括：宣示發展原則，符合國際太空法精神接軌國際、規範太空活動，確保太空活動的權益與安全、設置發射場域，讓火箭發射場域合法安全，以及促進產業發展，推動國家戰略產業。

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不過行政院送到立法院的「太空發展法」草案中未明定是否由科技部負責設置國家發射場域，立委高虹安擔憂，若由國家設置發射場域，可能壓縮民間設置的空間。

科技部部長吳政忠表示，未來發射場域設置辦法會讓民間業者可申設小型發射場域，不會影響民間參與太空產業發展；且台灣要找到發射場域相對困難，大型發射場域由國家負責是最好的做法。

經過委員討論後，委員會初步決定在《太空發展法》第5條明訂，將由科技部負責設置國家發射場域。

此外，之前傳出發射場域將選在屏東縣旭海，吳政忠說，目前太空中心協助選址，場地尚未確定，在發射技術面的考量上，以台灣東邊、靠近赤道的地點為佳；不過他強調，不會用軍方的場地。

今日委員會目前審查到第12條，其中保留第3條第6款、第8、9、11、12條，以及13條以後，則將於週三上午繼續討論。

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