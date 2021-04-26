批謝長廷叛國 國民黨團嗆：週四不回來保證有更大動作

國民黨團26日舉行記者會，批評駐日代表謝長廷為日本排放核污水護航，要求謝長廷返台列席立法院說明。（記者方賓照攝）

2021/04/26 14:20

〔記者林良昇／台北報導〕日本政府預計在2年後將福島核電廠廢水稀釋排放入海，我駐日代表謝長廷近日在臉書稱，我國核電廠廢水亦是排放入海，引起在野黨不滿，立法院國民黨團今召開記者會嗆聲，如果謝在本週四不到立法院備詢，國民黨團會有更大行動，直到蔡總統撤換謝長廷為止。

立院國民黨團今召開記者會痛批謝長廷，並細數其「媚日賣台」言行，黨團總召費鴻泰批評，在台灣若有一個人做出如謝長廷如此媚日賣台的言論，早就被千夫所指，被罵台奸走狗，謝近日的連番言論，已形同叛國分子，蔡總統不作聲難道是認同叛國、汙蔑中華民國的言論嗎？

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費鴻泰表示，外交及國防委員會本週四將要求謝長廷報告並備詢，國民黨團絕不接受以視訊方式進行，如果外交部、立委以防疫為重為由替謝長廷護航，國民黨團保證有更大的動作，請執政黨拭目以待。

國民黨團書記長鄭麗文批評，謝長廷頻站在日本人立場為福島污染核廢水說話，到底是哪國人？完全不像是一個中華民國駐外單位所應該的發言，難道日本那邊有另外付謝錢嗎？

國民黨團副書記長萬美玲表示，國人不解謝長廷不表達嚴正抗議，反而為日本做出許多辯解、開脫，這還是中華民國的駐日代表嗎？當原能會主委謝曉星在質詢台上長嘆一口氣時，正代表謝長廷的一意孤行、出賣中華民國尊嚴的行徑，讓人無法接受。

國民黨立委陳以信說，日本鄰近的韓國已經向國際海洋法庭提出訴訟，韓國、俄羅斯也提出必須參與核廢水排放檢測監督，「太平洋島國論壇」要求日本必須跟該論壇成員國進行協議，反觀我國立場只有「關切」，連一句抗議也說不出口，若謝迴避國會監督，就必須下台負責。

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