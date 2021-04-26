立院週四審查跟騷法 民團提刪「與性別有關」定義等7訴求

社團法人台灣犯罪被害人人權協會理事長吳國寶（右三）26日針對政院版跟騷防治法草案召開記者會及座談會，聽取各方意見。（記者羅沛德攝）

2021/04/26 11:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院內政委員會週四將審查「跟蹤騷擾防制法草案」。台灣犯罪被害人人權協會今天提出7大訴求，例糾纏未必「與性或性別」有關，建議以「無正當理由」取代該要件等；此建議也與婦團聯合聲明內容相近。立法院民進黨團書記長羅致政今表示，黨團今午將先就黨籍立委和政院草案「9+1」版本進行協商，確立黨版草案，週四再續審，希望本會期此法能有具體進展。

恐怖情人、瘋狂愛慕者等跟蹤騷擾事件頻傳，行政院院會上週通過「跟蹤騷擾防制法草案」，規定犯一般跟騷行為最重可處3年徒刑，攜帶危險物品觸犯加重跟騷罪，最重可處5年徒刑；若嫌犯有反覆跟騷犯罪之虞，可向法院聲請預防性羈押。草案明定跟騷8個類型，警方若認為行為人確有嫌疑，應書面告誡，效力2年，再犯可向法院聲請保護令。

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台灣犯罪被害人人權服務協會長期推動糾纏行為防制修法，今召開「跟騷法草案評析」記者會暨座談會。民進黨立委吳琪銘、羅致政與台灣民眾黨立委張其祿出席與會。

台灣犯罪被害人人權服務協會理事長吳國寶提出協會7大訴求；第一，更正法案名稱為「糾纏行為防制法」，符合台語稱呼「勾勾纏」語意。第二，修正糾纏行為定義。

吳國寶說，行為過程未必有機會讓當事人表示「違反其意願」，且有些未必「與性或性別」有關，因此建議將「違反其意願」且「與性或性别有關」刪除，以「無正當理由」涵蓋，才能達到保護被害人目的，且使其與一般社會行為劃出分際。且行為類型除分為「監視跟蹤」、「盯梢尾隨」、「威脅辱罵」、「通訊侵擾」、「不當追求」「寄送物品」、「有害名譽」、「濫用個資」等8類外，協會建議增訂「其他相類行為」概括條款。

第三，草案應明定本法的各級主管機關及相關目的事業主管機關與其權責範圍，納入公私部門合作，擴大可運用資源及社會參與層面以防制糾纏行為。第四，中央主管機關應設置防制糾纏行為推動小組，明訂其應辦理或協調事項。第五，提供被害人即時保護及建構服務網絡。第六，糾纏者常有高度幻想且有心理疾患，增加防制令內容令，納入令行為人完成處遇計畫，才能確保執行有效性。

吳國寶也提到，此法推出的同時也應強化警察體系量能，例警政署設置「犯罪預防局」，直轄市、縣市警察局成立「防治警察大隊」，警察分局設置「犯罪被害保護官」，以增加警察保護體系處理犯罪被害人量能。

吳琪銘表示，內政委員會政策小組今天下午將針對跟騷法召開會議，也會將協會建議納入共同研究。張其祿則說，跟騷法的推動刻不容緩，對政院草案仍有些疑慮，例定義包含「反覆」前提，但很多樣態是沒有正當理由或隨機，認同協會建議修改。另外例如草案設計「書面告誡」可能緩不濟急 ，應有更即時增強的回應。

羅致政說明，大家都很關注此案，目前各黨立委提出19個版本，加上政院版和其他委員將提出的版本，週四審查時總共會有23個版本一起討論。基於各界對法案名稱、犯罪定義到保護程度都有不同看法，立法實務耗時費力，民進黨會先做黨內協調，今天就政院和黨籍立委的9+1版本討論，至少處理掉一半，確定民進黨黨版，再和其他版本協調。

羅致政強調，相信各政黨對這個議題看法一致，希望這個會期有具體進展，如果來得及能在5月底前完成，但若有政黨堅持協商，就會來不及，盼各政黨理性坐下來討論，這會期通過委員會的可能性是有的。吳國寶也表示，再朝野協商可能來不及，時間緊迫，希望早點讓法案上路，能保護更多被害人。

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