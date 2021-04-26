為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    穿西裝淋雨照片引熱議 陳其邁：去證婚，也希望大雨大雨一直下

    高雄市長陳其邁昨天在臉書PO出一張穿西裝淋雨的照片，引發熱議。（圖擷取自陳其邁臉書）

    高雄市長陳其邁昨天在臉書PO出一張穿西裝淋雨的照片，引發熱議。（圖擷取自陳其邁臉書）

    2021/04/26 11:20

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨天在臉書PO出一張穿西裝淋雨的照片，引發熱議，他今天解釋說，當時因為去證婚，所以穿西裝，也希望大雨大雨一直下，解決旱象。

    陳其邁昨天中午到美濃證婚，剛好聽到餐廳外面有滴滴清晰的雨聲，非常興奮的在雨中拍照，並PO上臉書，卻引起不同解讀，支持者都很開心終於下雨了，但部分藍營人士則批陳其邁做秀。

    陳其邁今天上午參加青年局活動前，接受媒體聯訪， 媒體問他說：「市長昨天穿西裝淋雨，當時心情如何？」

    陳其邁解釋說，昨天因為是在餐廳外面，準備搭車，照片上看到稻田，其實他站的地方是餐廳，因為去證婚，所以穿西裝。

    媒體追問：「昨天看到下雨特別開心嗎？」陳其邁回說，因為下雨，大家都很開心，也希望大雨大雨一直下，都要下到集水區，來解決旱象。

    對於這兩天的降雨，陳其邁表示，高屏溪的逕流量原來是每秒3.8立方公尺，昨天已經增加到4.8立方公尺，假如這一波的梅雨過來，在中南部的水氣增加的話，預估應會大幅增加水庫進水，但是要完全解除旱象，還是必須等到7、8月的颱風季節來之後。

    陳其邁說，市府正進行整體水資源調度，高屏溪主要是從荖濃溪、隘寮溪、甲仙下來的旗山溪等3條主要河川，旗山溪在甲仙攔河堰，會把水引到南化水庫，所以旗山溪增加出來的水量，會從甲仙堰引流到南化水庫再流到高屏堰，原來是10萬噸，現在增加到15萬噸。

    他說，荖濃溪部分，也感謝老天賜水，昨天增加出來的水，就直接流到下游的高屏溪攔河堰。至於隘寮溪，是從屏東包括瑪家、三地門、高樹、里港這邊流下來，這幾天川流量都有增加，一方面從這3條主要的河川增加之外，每天會有約3萬噸左右的水，引流到澄清湖先儲存，所以這幾天，澄清湖的水量會逐步往上升。

    陳其邁強調，另外在鑿井的工作，第一口井昨晚已經開始出水，一口井大概是0.3萬噸的水，高雄市會有32座，大概可增加9.6萬噸的供水。（12:13更新，增加最後4段）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄下雨了！陳其邁穿西裝淋雨嗨翻
    2021/04/25 18:46

    高雄下雨了！陳其邁穿西裝淋雨嗨翻
    高雄大雨畫面曝光！陳其邁嗨唱：雨你相遇，好幸運
    2021/04/24 18:28

    高雄大雨畫面曝光！陳其邁嗨唱：雨你相遇，好幸運
    高雄「鹹酥雞嘉年華」人潮爆棚 陳其邁：一定要配全糖珍奶
    2021/04/24 17:43

    高雄「鹹酥雞嘉年華」人潮爆棚 陳其邁：一定要配全糖珍奶
    抗旱大作戰！ 陳其邁：民生用水希望達成20％節水目標
    2021/04/23 12:27

    抗旱大作戰！ 陳其邁：民生用水希望達成20％節水目標
    政治今日熱門
    2022彰化縣長選情》接國策顧問棄縣長？魏明谷：選戰耳語放話
    2021/04/25 12:42

    2022彰化縣長選情》接國策顧問棄縣長？魏明谷：選戰耳語放話 影片

    賴清德、鄭文燦同場慈惠堂暗較勁？ 鄭：我們很好
    2021/04/25 13:04

    賴清德、鄭文燦同場慈惠堂暗較勁？ 鄭：我們很好

    邁向國家正常化！ 姚嘉文：應正名為台灣共和國
    2021/04/25 13:26

    邁向國家正常化！ 姚嘉文：應正名為台灣共和國

    中捷通車政治學 蔡其昌被總統點名、林佳龍另類現身…
    2021/04/25 13:26

    中捷通車政治學 蔡其昌被總統點名、林佳龍另類現身…

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播