穿西裝淋雨照片引熱議 陳其邁：去證婚，也希望大雨大雨一直下

高雄市長陳其邁昨天在臉書PO出一張穿西裝淋雨的照片，引發熱議。（圖擷取自陳其邁臉書）

2021/04/26 11:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨天在臉書PO出一張穿西裝淋雨的照片，引發熱議，他今天解釋說，當時因為去證婚，所以穿西裝，也希望大雨大雨一直下，解決旱象。

陳其邁昨天中午到美濃證婚，剛好聽到餐廳外面有滴滴清晰的雨聲，非常興奮的在雨中拍照，並PO上臉書，卻引起不同解讀，支持者都很開心終於下雨了，但部分藍營人士則批陳其邁做秀。

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陳其邁今天上午參加青年局活動前，接受媒體聯訪， 媒體問他說：「市長昨天穿西裝淋雨，當時心情如何？」

陳其邁解釋說，昨天因為是在餐廳外面，準備搭車，照片上看到稻田，其實他站的地方是餐廳，因為去證婚，所以穿西裝。

媒體追問：「昨天看到下雨特別開心嗎？」陳其邁回說，因為下雨，大家都很開心，也希望大雨大雨一直下，都要下到集水區，來解決旱象。

對於這兩天的降雨，陳其邁表示，高屏溪的逕流量原來是每秒3.8立方公尺，昨天已經增加到4.8立方公尺，假如這一波的梅雨過來，在中南部的水氣增加的話，預估應會大幅增加水庫進水，但是要完全解除旱象，還是必須等到7、8月的颱風季節來之後。

陳其邁說，市府正進行整體水資源調度，高屏溪主要是從荖濃溪、隘寮溪、甲仙下來的旗山溪等3條主要河川，旗山溪在甲仙攔河堰，會把水引到南化水庫，所以旗山溪增加出來的水量，會從甲仙堰引流到南化水庫再流到高屏堰，原來是10萬噸，現在增加到15萬噸。

他說，荖濃溪部分，也感謝老天賜水，昨天增加出來的水，就直接流到下游的高屏溪攔河堰。至於隘寮溪，是從屏東包括瑪家、三地門、高樹、里港這邊流下來，這幾天川流量都有增加，一方面從這3條主要的河川增加之外，每天會有約3萬噸左右的水，引流到澄清湖先儲存，所以這幾天，澄清湖的水量會逐步往上升。

陳其邁強調，另外在鑿井的工作，第一口井昨晚已經開始出水，一口井大概是0.3萬噸的水，高雄市會有32座，大概可增加9.6萬噸的供水。（12:13更新，增加最後4段）

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