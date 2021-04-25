駁發言人群為參選「寄生」搶聲量 北市府：有心人士刻意貼標籤

外型甜美、言詞犀利的陳智菡深受柯文哲青睞，近期頻在個人臉書粉專針對疫苗、社宅議題，左打中央、右槓「甜心議員」林穎孟。有議員認為，陳智菡為柯身邊少數具即戰力的戰將，未來必是柯手邊的選舉活棋。（記者鄭名翔攝）

2021/04/25 21:45

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府3名副發言人黃瀞瑩、林珍羽、魏佑任皆準備參選下屆議員，正發言人陳智菡也頻被點名，引發眾多議員不滿，痛批市長柯文哲以公務資源餵養選將，台灣民眾黨寄生北市府亂象不斷，擬要求柯針對相關人事案進行專案報告；北市府發言人陳智菡則反駁，發言人基於職責澄清事實、不讓市府同仁的努力遭抹煞，所謂「寄生」一詞更是有心人士刻意貼標籤。

外型甜美、言詞犀利的陳智菡深受柯文哲青睞，近期頻在個人臉書粉專針對疫苗、社宅議題，左打中央、右槓「甜心議員」林穎孟。有議員認為，陳智菡為柯身邊少數具即戰力的戰將，未來必是柯手邊的選舉活棋。

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對此，陳智菡駁斥，發言人皆針對不實傳言、指控進行被動回應，基於職責澄清事實、不讓市府同仁的努力遭抹煞。進入社群時代，議員們經常會利用社群媒體發布新聞、與民眾溝通，若與事實不符，發言人當然需要即時澄清、止謗；所謂「寄生」一詞更是有心人士刻意貼標籤，若裝聾作啞、無法立刻回覆記者或議員質疑，才是寄生。

陳智菡嚴正聲明，自己並未要參選，也一直努力維持府會關係，「但若府會和諧是建立在對錯誤消息的充耳不聞或鄉愿上，不是她的風格，也對不起這份工作。」

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