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    首頁　>　政治

    嫌犯擁槍竟獲交保續犯案 黃偉哲甚感無奈

    台南市長黃偉哲今天主持治安會報，對於黑道街頭火拚事件，嫌犯日前因涉擄人案，被查獲槍枝，到案後竟獲交保，持續犯下命案，感到十分無奈。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲今天主持治安會報，對於黑道街頭火拚事件，嫌犯日前因涉擄人案，被查獲槍枝，到案後竟獲交保，持續犯下命案，感到十分無奈。（台南市府提供）

    2021/02/24 23:13

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南發生黑幫為了利益，公然在街頭火拚槍擊事件，台南市長黃偉哲今（24）日主持市府第121次的治安會報，對嫌犯日前因涉擄人案，被查獲長短槍，到案後竟獲交保，持續犯下命案，他雖尊重司法裁決，但卻感到十分無奈。

    黃偉哲對近日發生的街頭火拚事件表示看法，他說，這起街頭火拚案件，犯罪組識竟能找人頂罪，而且犯罪後被台南市警方查獲後，還能交保，出來犯罪、或教唆犯罪，他要求台南市警局一定要去檢討這個原因，到底是警方查獲的證據不足、或是另有原因。

    會中，黃偉哲除頒獎給攔阻詐騙有功的金融機構和警方人員外，也要求台南市警局要針對近日發生在台南市街頭的黑幫火拚案事件，要深入檢討，並防範未來再發生類似事件，要求警方要建立詳細的黑幫檔案，警察局長方仰寧則強調台南市已著手進行中。

    黃偉哲也提醒警方，八大行業是容易有犯罪的地方，例如2月就有舞廳小姐扭打，這個部分畫面傳到全國各地成為笑柄，黃偉哲希望警方要調查這些場所是否有黑幫在操控

    黃偉哲說，希望警方查槍要像查毒一樣，要追查源頭，供應者跟製造者，一定揪出來，這次感謝警政署能夠全力來發動全國大掃黑，因為在台南犯案，可能跑到其他縣市避風頭，全國同步發動的話，效果會比較好。

    台南市府今天舉行治安會報，黑道街頭火拚事件成焦點。（台南市府提供）

    台南市府今天舉行治安會報，黑道街頭火拚事件成焦點。（台南市府提供）

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