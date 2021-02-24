「天才IT大臣」登《朝日新聞》 唐鳳談輟學往事

《朝日新聞》今刊登唐鳳專訪，唐鳳以自身經歷給予日本家長建議，並呼籲切勿放棄學習。（圖擷取自《朝日新聞》網站）

2021/02/24 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕行政院數位政委唐鳳去年因善用科技協助防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）被人們關注，更被日媒封為「天才IT大臣」。近日她接受日本《朝日新聞》專訪，談到過去輟學的過去，強調即便不去學校，也不能放棄學習！

《朝日新聞》今日（24日）刊登唐鳳專訪，文章首先指出，39歲的唐鳳不僅在台灣備受讚賞，在日本也引發熱議，稱讚唐鳳雖沒接受過完整的學校教育，但透過自學的知識，幫助台灣度過疫情難關，也在國際間享有高度評價。

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報導指出，唐鳳自幼就有不同常人的思考能力，幼稚園開始就喜歡獨自想事情、看科學期刊，導致被同儕排擠；她也曾向母親抱怨過學校生活無聊，不想做什麼事都必須和大家一起，她還因此換了2個幼稚園。至於唐鳳小學就展現過人智力，小二就轉到別校資優班就讀，但卻遭遇霸凌，晚上頻繁惡夢，唐鳳還曾懷疑過自己為何會出生，小三時便一度休學。

文中提到唐鳳父親唐光華及母親李雅卿對於唐鳳的教育觀，對此唐鳳表示，自己從國中時期便輟學，但母親依舊給予支持；在李雅卿寫的《成長戰爭》一書中，就有提到唐鳳過去不上學的日子裡，為人父母是如何看待、面對這件事，書中內容可以提供家裡有不願上學的孩子與家長參考。

唐鳳也親身給日本家長建議，直言最重要的是家長給予孩子「安心感」，別隨意否定孩子的心情，認為如果孩子不想上學，就讓他休息；如果對學習沒興趣，讓他去玩也無妨，「強迫孩子去做沒興趣的事，絕對學不會，也不會留下記憶。如果能換位思考，孩子不上學的時間，其實就是尋找新興趣的機會！」但她也表示，現在網路發達，圖書館林立，取得資訊管道多元，即便不去學校，也不能放棄任何學習的機會。

唐鳳近日接受《朝日新聞》專訪。（資料照）

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