為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「天才IT大臣」登《朝日新聞》 唐鳳談輟學往事

    《朝日新聞》今刊登唐鳳專訪，唐鳳以自身經歷給予日本家長建議，並呼籲切勿放棄學習。（圖擷取自《朝日新聞》網站）

    《朝日新聞》今刊登唐鳳專訪，唐鳳以自身經歷給予日本家長建議，並呼籲切勿放棄學習。（圖擷取自《朝日新聞》網站）

    2021/02/24 20:19

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院數位政委唐鳳去年因善用科技協助防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）被人們關注，更被日媒封為「天才IT大臣」。近日她接受日本《朝日新聞》專訪，談到過去輟學的過去，強調即便不去學校，也不能放棄學習！

    《朝日新聞》今日（24日）刊登唐鳳專訪，文章首先指出，39歲的唐鳳不僅在台灣備受讚賞，在日本也引發熱議，稱讚唐鳳雖沒接受過完整的學校教育，但透過自學的知識，幫助台灣度過疫情難關，也在國際間享有高度評價。

    報導指出，唐鳳自幼就有不同常人的思考能力，幼稚園開始就喜歡獨自想事情、看科學期刊，導致被同儕排擠；她也曾向母親抱怨過學校生活無聊，不想做什麼事都必須和大家一起，她還因此換了2個幼稚園。至於唐鳳小學就展現過人智力，小二就轉到別校資優班就讀，但卻遭遇霸凌，晚上頻繁惡夢，唐鳳還曾懷疑過自己為何會出生，小三時便一度休學。

    文中提到唐鳳父親唐光華及母親李雅卿對於唐鳳的教育觀，對此唐鳳表示，自己從國中時期便輟學，但母親依舊給予支持；在李雅卿寫的《成長戰爭》一書中，就有提到唐鳳過去不上學的日子裡，為人父母是如何看待、面對這件事，書中內容可以提供家裡有不願上學的孩子與家長參考。

    唐鳳也親身給日本家長建議，直言最重要的是家長給予孩子「安心感」，別隨意否定孩子的心情，認為如果孩子不想上學，就讓他休息；如果對學習沒興趣，讓他去玩也無妨，「強迫孩子去做沒興趣的事，絕對學不會，也不會留下記憶。如果能換位思考，孩子不上學的時間，其實就是尋找新興趣的機會！」但她也表示，現在網路發達，圖書館林立，取得資訊管道多元，即便不去學校，也不能放棄任何學習的機會。

    唐鳳近日接受《朝日新聞》專訪。（資料照）

    唐鳳近日接受《朝日新聞》專訪。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    唐鳳時尚走秀PK陳雅琳 3分鐘拚換7套服
    2021/01/30 12:41

    唐鳳時尚走秀PK陳雅琳 3分鐘拚換7套服
    外界好奇唐鳳存款僅36萬 辦公室：依法申報
    2021/01/29 14:54

    外界好奇唐鳳存款僅36萬 辦公室：依法申報

    雙收益投資策略 更能廣納四方財
    唐鳳存款只剩36萬 投資、買不動產背債1834萬
    2021/01/29 11:55

    唐鳳存款只剩36萬 投資、買不動產背債1834萬
    數位身分證暫緩 唐鳳：已進行法治、資安及服務整備
    2021/01/15 11:24

    數位身分證暫緩 唐鳳：已進行法治、資安及服務整備
    政治今日熱門
    國民黨魁之爭 中市黨團總召爆：目前已穩定 3月中明朗
    2021/02/24 12:17

    國民黨魁之爭 中市黨團總召爆：目前已穩定 3月中明朗

    《下屆台中市議員布局》時力拚提名8席 綠營擬不逾35席
    2021/02/24 05:30

    《下屆台中市議員布局》時力拚提名8席 綠營擬不逾35席

    228活動邀馬出席 柯：希望和解
    2021/02/24 05:30

    228活動邀馬出席 柯：希望和解

    《觀察筆記》鄉關
    2021/02/24 05:30

    《觀察筆記》鄉關

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播