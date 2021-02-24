農民控訴農田水利法上路沒收財產 委託蘇煥智聲請釋憲

前台南縣長蘇煥智律師（右2）為嘉南農田水利會打行政訴訟。（記者溫于德攝）

2021/02/24 20:31

〔記者溫于德／台北報導〕農田水利法去年10月1日上路，水利會改為「農田水利署」，原民選水利會會長改為官派署長，財產同時收歸國有，全台有4個水利會認為違法、違憲，對行政院農委會等提起行政訴訟。台北高等行政法院下午就嘉南農田水利會提告一案首度開庭，原告委託前台南縣長蘇煥智擔任律師聲請釋憲，唯一到庭的農民謝耀慶痛批：「從來沒有任何一個國家政府會隨意沒收人民財產」。

據悉，全台包括桃園、嘉南、彰化、雲林等4個水利會各自對中華民國、農委會等被告提起行政訴訟；北高行今就嘉南農田水利會提告案件開庭。

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蘇煥智告訴法官，水利會屬公法人，所以財產應歸全體會員所有，政府必須透過合法徵收程序才能將財產收歸國有，水利會同時也必須經過解散、清算等程序；然而，農委會直接將水利會改制為水利署，並將民選會長改為官派署長，還把財產直接移轉國有，卻無法源依據，已侵害農民選舉權與財產權屬違憲，因此聲請釋憲。

謝耀慶表示，民國9年（西元1920年）時，日本在台灣花費6千多萬日圓建烏山頭水庫，老百姓負責7成費用共4千多萬日圓，而日本將產權全數歸給老百姓；但民國56年（西元1967年）政府開發曾文水庫花費55億元，老百姓負責30多億，產權卻歸國有，農民仍要扣繳地價稅、房屋稅，現在民進黨政府據此認定水利會財產政府所有，理所當然直接收歸國有。

謝耀慶痛批，從來沒有一個國家政府會隨意沒收人民財產，這是一個世界大笑話，民進黨講民主進步，竟剝奪人民財產；謝直言「邪不勝正」，現在許多水利會的老百姓都已70、80歲，雖老弱殘兵，但「對就是對、錯就是錯」，不可用強勢手段沒收財產。蘇煥智與謝耀慶庭後受訪再度重複庭內主張內容。

農民謝耀慶說，從來沒有任何一個國家政府會隨意沒收人民財產。（記者溫于德攝）

前台南縣長蘇煥智（見圖）今以律師身分聲請釋憲。（記者溫于德攝）

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