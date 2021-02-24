談循環經濟 蔡其昌：經濟與環保是同件事

立法院副院長蔡其昌今出席循環台灣新書發表會時說，當前國際趨勢，經濟與環保已不再是二元對立。（記者彭琬馨攝）

2021/02/24 16:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕循環經濟近年在台灣成為重要政策方向與產業趨勢。立法院副院長蔡其昌今出席「循環台灣」新書發表會致詞時說，過去大家多半認為環保與經濟二元對立，但未來已經不會有這件事，經濟與環保是同件事，尤其是當台灣產業的競爭對手開始談碳關稅，台灣若無法達成此目標，東西根本賣不出去；蔡其昌並開玩笑地說，環保署與經濟部都要合而為一，企業沒做好碳關稅根本沒有國際競爭力。

「循環台灣」為「循環經濟」的第二本書，內容彙整循環台灣基金會近5年來的趨勢觀察，以及超過60個台灣案例，藉此說明台灣當前在循環經濟上的經驗與發展趨勢。新書發表會包含前荷蘭駐台代表紀維德、政委張景森、環保署廢管處處長賴瑩瑩等人皆出席。

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蔡其昌致詞時說，他近期在與多個駐台外商會晤時，大家都在談ESG、社會企業責任，也開始要求企業，若達不到他們的標準，根本不會下單；蔡其昌說，在這樣的狀況下，環保與經濟怎麼可能還是二元對立，就算企業在台灣使用各種便宜的水電人力、降低成本，一遇到高價的碳關稅，最後還是沒有國際競爭力；他認為，此問題不只是未來人類生存問題，而是台灣經濟要面臨重大挑戰。

民進黨立委洪申翰則說，現今國際貿易趨勢就是逼著企業要慢慢面對此事，政府站出來的責任是要當大家的靠山，未來在立法院也會持續督促政府面對這些風險，在政策上進行調整。

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