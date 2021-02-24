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    首頁　>　政治

    藍白若合作 馬英九：黨員認同才能成功

    國民黨與民眾黨的「藍白合作」議題延燒，前總統馬英九受訪表示，國民黨應該跟所有民間政黨、政治團體結合，是正確方向，但還是要經過黨員認同才能成功。（記者王藝菘攝）

    國民黨與民眾黨的「藍白合作」議題延燒，前總統馬英九受訪表示，國民黨應該跟所有民間政黨、政治團體結合，是正確方向，但還是要經過黨員認同才能成功。（記者王藝菘攝）

    2021/02/24 14:34

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨與民眾黨的「藍白合作」議題延燒，國民黨中常會今改為談話會，由中常委邀黨內要角春酒餐敘，前總統馬英九會後受訪表示，國民黨應該跟所有民間政黨、政治團體結合，是正確方向，但還是要經過黨員認同才能成功。

    馬英九表示，他還沒有仔細了解合作的範圍是多大？有哪些條件？所以無法評論。邀請柯文哲參加論壇這樣的合作層級很有限，不像說還有其他合作，他認為可以把相關構想提出來，讓黨員來表示意見。

    前立法院長王金平會後受訪時表示，談話會很熱絡，彼此互動熱烈。對於黨主席江啟臣與智庫副董事長連勝文是否尷尬？王表示，他們今天互動不錯，還有互相敬酒。

    媒體詢問，是否贊成前高雄市長韓國瑜出馬參選主席？王金平說，誰做什麼決定都要給予尊重，有人願意為黨奉獻，大家還是要給予尊重。

    對於今日的春酒原有邀多位前主席出席，但包含前主席朱立倫、洪秀柱等很多人都未到，王金平說，今天主題還是中常會。至於是否有談到要幫中廣董事長趙少康解套？王則表示，沒有談到這個，會中是江啟臣利用這時間跟中常委有做更密切的互動。

    媒體追問，今日餐敘是否變成江啟臣主場？王金平認為，很難分，誰要支持誰，沒有人能分別出來。其他人也還沒有說他們要競選黨主席，現在只有江啟臣有，連趙少康也沒有說一定要選，很多情勢都還在發展中，讓他自然發展，以後看看狀況怎樣再說。

    王金平也認為，國民黨不至於會因為這樣分崩離析，現在大家都體認到，國民黨沒有團結合作的話，完全沒有將來。

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