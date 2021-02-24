出席北市228遭轟侮辱 馬英九：推動平反30年，不知批評依據為何

前總統馬英九參加「二二八事件74週年追思暨座談會」，馬英九致詞時，一度哽咽。（記者王藝菘攝）

2021/02/24 12:08

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府邀請前總統馬英九出席今年的二二八紀念活動，引發受難者家屬、人權律師強烈反彈；馬英九今早表示，自己推動228平反工作近30年，從未改變過，不知批評依據為何，要求外界勿因偏見就忽略他30年來的努力，自己仍會出席北市228紀念活動。

獨派人權律師李勝雄日前批馬英九出席北市228紀念活動是對受難者的侮辱，原參與協辦的台灣國家聯盟也發聲明稱，馬英九至今未對228事件有過道歉悔意，如今要出活動引發聯盟加盟社團激烈反對，因此台灣國家聯盟將退出協辦。

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馬英九今早出席台北市228協會主辦的「228事件74周年追思音樂會暨座談會」前受訪時說，對於挨批侮辱受難者的看法感到非常奇怪，自己推動228各項工作近30年，包括將補償條例改為賠償條例及各種平反動作，始終沒改變過，「不曉得李律師批評的依據是什麼？」

至於遭轟未對228事件道歉，馬英九表示，「第一次聽到這樣說法。」強調自己一直道歉過；對於活動演變至此，馬說未感不圓滿，若有些人存有偏見就努力說服，但也希望外界勿因偏見就忽略他30年來的努力。被現場媒體追問是否感到委屈？馬英九說「我習慣了」，並稱自己仍會參加活動。

前台北市228協會理事長廖繼斌今也說，外界批評對馬英九不公平，宣布將成立228馬英九之友會，要站出來將真相、人性說清楚，「馬英九沒那麼可惡，他蠻可愛的。」對此，馬英九「哈哈哈哈」數聲未回應。（12:37更新）

前總統馬英九（圖中）參加「二二八事件74週年追思暨座談會」。（記者王藝菘攝）

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