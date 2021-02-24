為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    出席北市228遭轟侮辱 馬英九：推動平反30年，不知批評依據為何

    前總統馬英九參加「二二八事件74週年追思暨座談會」，馬英九致詞時，一度哽咽。（記者王藝菘攝）

    前總統馬英九參加「二二八事件74週年追思暨座談會」，馬英九致詞時，一度哽咽。（記者王藝菘攝）

    2021/02/24 12:08

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府邀請前總統馬英九出席今年的二二八紀念活動，引發受難者家屬、人權律師強烈反彈；馬英九今早表示，自己推動228平反工作近30年，從未改變過，不知批評依據為何，要求外界勿因偏見就忽略他30年來的努力，自己仍會出席北市228紀念活動。

    獨派人權律師李勝雄日前批馬英九出席北市228紀念活動是對受難者的侮辱，原參與協辦的台灣國家聯盟也發聲明稱，馬英九至今未對228事件有過道歉悔意，如今要出活動引發聯盟加盟社團激烈反對，因此台灣國家聯盟將退出協辦。

    馬英九今早出席台北市228協會主辦的「228事件74周年追思音樂會暨座談會」前受訪時說，對於挨批侮辱受難者的看法感到非常奇怪，自己推動228各項工作近30年，包括將補償條例改為賠償條例及各種平反動作，始終沒改變過，「不曉得李律師批評的依據是什麼？」

    至於遭轟未對228事件道歉，馬英九表示，「第一次聽到這樣說法。」強調自己一直道歉過；對於活動演變至此，馬說未感不圓滿，若有些人存有偏見就努力說服，但也希望外界勿因偏見就忽略他30年來的努力。被現場媒體追問是否感到委屈？馬英九說「我習慣了」，並稱自己仍會參加活動。

    前台北市228協會理事長廖繼斌今也說，外界批評對馬英九不公平，宣布將成立228馬英九之友會，要站出來將真相、人性說清楚，「馬英九沒那麼可惡，他蠻可愛的。」對此，馬英九「哈哈哈哈」數聲未回應。（12:37更新）

    前總統馬英九（圖中）參加「二二八事件74週年追思暨座談會」。（記者王藝菘攝）

    前總統馬英九（圖中）參加「二二八事件74週年追思暨座談會」。（記者王藝菘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市228活動邀馬英九致辭挨轟 柯文哲：希望和解，後續變化非可預期
    2021/02/23 13:29

    北市228活動邀馬英九致辭挨轟 柯文哲：希望和解，後續變化非可預期
    柯文哲籲228「仇恨停止」 前幕僚「戳戳妹」嗆：你斯德哥爾摩？
    2021/02/22 21:17

    柯文哲籲228「仇恨停止」 前幕僚「戳戳妹」嗆：你斯德哥爾摩？

    滙豐卓越理財20週年 跨世代的理財服務故事
    邀馬英九出席228活動惹議 柯P：身為受難家屬盼化仇恨於無形
    2021/02/22 20:58

    邀馬英九出席228活動惹議 柯P：身為受難家屬盼化仇恨於無形
    獲邀出席228紀念會遭砲轟 馬英九︰持續推動平反無資格問題
    2021/02/22 20:35

    獲邀出席228紀念會遭砲轟 馬英九︰持續推動平反無資格問題
    政治今日熱門
    蓋東門又蓋新永和市場 桃市議員批浪費公帑
    2021/02/23 22:01

    蓋東門又蓋新永和市場 桃市議員批浪費公帑

    吳子嘉「亂爆料」告不告？ 陳時中罕見怒了：這個人我不想再談
    2021/02/23 18:35

    吳子嘉「亂爆料」告不告？ 陳時中罕見怒了：這個人我不想再談

    國民黨魁之爭 中市黨團總召爆：目前已穩定 3月中明朗
    2021/02/24 12:17

    國民黨魁之爭 中市黨團總召爆：目前已穩定 3月中明朗

    力抗中共封殺！謝志偉秀駐法代表「燙金Taiwan」賀年信
    2021/02/23 18:50

    力抗中共封殺！謝志偉秀駐法代表「燙金Taiwan」賀年信

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播