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    首頁　>　政治

    告立委莊競程當選無效再被駁回 沈智慧敗訴定讞

    沈智慧指控莊競程抹紅，散佈她是「中共同路人」、「親中立委」等謠言，不過，她告莊競程聲明當選無效，二審法院今天又判決沈敗訴，全案確定。（資料照）

    沈智慧指控莊競程抹紅，散佈她是「中共同路人」、「親中立委」等謠言，不過，她告莊競程聲明當選無效，二審法院今天又判決沈敗訴，全案確定。（資料照）

    2021/02/23 23:12

    首次上稿 18:19
    更新時間 23:12（新增沈智慧回應）

    〔記者張瑞楨／台中報導〕去年1月立委選舉，頂著「中國政法大學經濟法學博士」學歷的國民黨候選人沈智慧敗給同樣具博士學位的民進黨莊競程，選後沈智慧卻對莊競程提出當選無效的民事告訴，理由是莊陣營散佈她是「中共同路人」、「親中立委」等謠言，造成選舉不正確，台中地院一審判沈智慧敗訴，二審台中高分院又判她敗訴，理由是沈智慧提起的訴訟不符合法律要件，全案確定。

    對此，沈智慧今天回應說，相當的失望，她認為政治力量介入司法昭然若揭，將依照民事訴訟法第497條之規定，提起再審之訴，不信公理喚不回。

    判決摘要指出，沈智慧參與去年1月11日的第10屆立委台中市第五選區選舉，莊競程是同選區的民進黨候選人，沈智慧指控莊競程，為求勝選，與助選人員誣指她支持一國兩制、「中共同路人」、「中國代言人」、「親中立委」、「假博士」等，意圖「抹紅」她，另有記者撰文「拒絕中共同路人在台制定法律」，台中市綠營議員呼籲「下架沈智慧」等。

    沈智慧還指控，莊競程去年1月1日在文宣上載明「沈智慧的呆帳為什麼要全民買單？」，「負債上億但有錢選舉不願提出還款計畫」等文字，影射沈智慧不願提出還款計畫，「造成銀行呆帳，而由全民買單」的不實言論，企圖誤導選民以為沈智慧若連任，將會使沈智慧債務由全體人民買單，以及「下架沈智慧才能下架吳斯懷！」等不實內容，涉嫌以聳動誇大之不實言論惡意抹紅、抹黑沈智慧，影響沈智慧的名譽與選情，終致沈智慧以5272票差距敗選，莊競程等人觸犯公職人員選舉罷免法等刑責，聲明法院判決當選無效。

    此案台中地院去年一審判決沈智慧敗訴，沈智慧上訴台中高分院，二審昨天又判決沈智慧敗訴，主要理由是不合法；法官認為，依公職人員選罷法規定，只有當選人有投票行賄罪等5種行為才能提出當選無效訴訟，至於選舉誹謗，只有刑事責任，不在當選無效的民事訴訟範圍內，判決沈智慧敗訴，全案確定。

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