時力辦第三勢力發展座談 陳永興：「黃白合」卡在柯文哲大嘴巴

時代力量今（23）日召開「台灣的政黨政治，第三勢力的發展空間」座談，民報創辦人陳永興表示要跟民眾黨主席柯文哲合作，「最大的困難就是他的大嘴巴」。（記者叢昌瑾攝）

2021/02/23 17:48

〔記者吳書緯／台北報導〕迎戰2022年選舉，小黨如何突圍成為重要課題，時代力量今辦第三勢力議題座談會，黨主席陳椒華表示，正在積極尋找優秀的縣市長、縣市議員參選人，盡速具體提出選戰規畫；參與座談網媒「民報」創辦人陳永興表示，時力最有參選縣市長機會的地方在北市、竹市，民眾黨若推派人選則兩黨都會落選，但要跟民眾黨主席柯文哲合作，「最大的困難就是他的大嘴巴」。

時代力量今在中央黨部舉辦「台灣的政黨政治 第三勢力的發展空間」座談，邀請陳永興和陳椒華主講，時代力量各縣市議員、縣市黨部主委與談；陳椒華表示，第三勢力要如何落實，深感重擔，此時的時空已和太陽花運動時有明顯的不同。

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陳椒華坦言，過去時力內部有一些理念並沒有完全整合，這幾年也讓外界看到黨內有一些波動；她說，時代力量是反對黨，也是理想性、年輕的政黨，有想達成目標，如居住正義、環境正義、憲改，從創黨到現在都是堅持努力在做的，未來希望可以得到更多支持，在各地縣市議會有努力空間。

陳永興表示，時代力量唯一能跟民眾黨合作的地方，就是大家把選區錯開，因為兩黨若同一選區，重疊性相當高，時力最有可能推出縣市長候選人的地方在台北市與新竹市，但假設時力推黃國昌、民眾黨推台北市副市長黃珊珊，「那這2個人都會落選」，這時候兩黨應該做好選區規畫，不要重疊就是雙贏；「時力需要向台灣人證明我們也有執政能力」，不是只會監督、揭弊。

然而，陳永興也說，要跟柯文哲合作，最大困難就是他的大嘴巴，但這也沒有辦法逃避；而時力與民眾黨或許能在議題上合作，但在組織、路線上合作恐怕不是那麼容易。

最後，陳椒華表示，未來擔任黨主席的2年時間，將會很努力、不會讓大家失望，時代力量也會扎根地方、跟地方民間團體更密切的結合，黨中央要穩住腳步，訂定選戰策略，組成「戰鬥列車」、「選戰列車」。

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