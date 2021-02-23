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    首頁　>　政治

    力抗中共封殺！謝志偉秀駐法代表「燙金Taiwan」賀年信

    駐德國代表謝志偉在臉書PO出駐法代表吳志中送他的賀年信，表示除了名片之外，連信封都印有燙金的「TAIWAN」及外交部的部徽。（擷取自謝志偉臉書）

    駐德國代表謝志偉在臉書PO出駐法代表吳志中送他的賀年信，表示除了名片之外，連信封都印有燙金的「TAIWAN」及外交部的部徽。（擷取自謝志偉臉書）

    2021/02/23 18:50

    〔即時新聞／綜合報導〕海巡署今年1月開始在艦艇舷側增加「TAIWAN」字樣，引發話題。對此，駐德國代表謝志偉在臉書PO出駐法代表吳志中寄給他的賀年信說，除了名片之外，連信封都印有燙金的「TAIWAN」及外交部的部徽，令人眼睛一亮，謝志偉也說：「老共到處封殺『TAIWAN』，我們就到處傳播『TAIWAN』！」

    謝志偉今日在臉書透露，赴任後屢屢立功的台灣駐法代表吳志中大使先前看到他名片印上燙金的「TAIWAN 」字樣，而與他就此事聊過；結果才剛進入牛年，謝志偉就收到吳志中除了名片外、連信封帶信紙全都印有燙金的「TAIWAN」及外交部部徽的賀年信。謝志偉說，除了讓他眼睛一亮，「我相信，每個接到他的名片或信函的法國人也會。」

    謝志偉大讚，少壯派果然都是劍及履及，讓他追都來不及，「這樣就對了：老共到處封殺『TAIWAN』，我們就到處傳播『TAIWAN』」，而現在想封殺「TAIWAN」的還不只中共，得要加緊腳步，讓全世界和台灣某些人知道，Taiwan 的含金量高到可以確認是四「代」同堂，「Taiwan是自由民主的代表，China是專制獨裁壓迫的代號，反TAIWAN者是CHINA的代辦，失去自由民主會是姑息養奸的代價」。

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