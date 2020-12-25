萊豬投票3綠委跑票 黨內壓力炸鍋

立法院院會昨挑燈夜戰審峻通過攸關進口萊豬、三十月齡以上美牛的九項行政命令。民進黨立委林淑芬、江永昌、劉建國仍以棄權方式跑票，導致黨內其他委員面臨龐大壓力。（記者羅沛德攝）

2020/12/25 19:40

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院院會昨挑燈夜戰審峻通過攸關進口萊豬、三十月齡以上美牛的九項行政命令。由於事關重大，民進黨團祭出黨紀，要求黨團成員一致性投票，不過包含民進黨立委林淑芬、江永昌、劉建國仍以棄權方式跑票，導致黨內其他委員面臨龐大壓力。有中南部綠委私下抱怨，「壓力很大」，尤其同縣市若有委員跑票，壓力等同轉嫁到其他未跑票的委員身上。

對此，民進黨立委王美惠今在議場受訪時一度哽咽，指她不明白為何黨內同志要跑票；據悉，多數區域民進黨立委辦公室在萊豬投票前後都接到民眾打電話施壓，昨投票結束後更有民眾打到地方服務處直嗆「下次不會投」、「後悔支持」，讓不少區域立委面臨龐大壓力，加上有黨內同志跑票，有立委被民眾點名批「ＯＯ立委讓萊豬進校園」，也有民眾嗆聲「為什麼黨內有人可以不投，你卻要投？」

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據了解，昨日民進黨黨團大會中，總召柯建銘多次呼籲大家要一致性投票，當時便有人提出「若有人未照黨團決議投票會怎樣？」質疑若黨團未明文罰則，屆時恐出現跑票情況；據轉述，儘管當時柯總召與其他黨團幹部皆未明言若跑票要處罰，但仍多次呼籲大家「憑良心投票」。

昨日在議場出現綠委跑票時，就有委員不斷跟黨團幹部抗議，直言「為什麼他們可以投不贊成」，甚至有人揚言「寧願被罰10萬也不要投」；行政命令通過後，網路上便開始出現「萊豬立委」的照片標籤，甚至連不分區立委都說「感覺有點壓力」。

民進黨團內規規定，表決時未配合黨團運作，1天最高罰款3萬元；總召柯建銘今受訪時則重申，對於沒有跟黨團意見一致的同仁，一定會送紀律委員會處理。

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