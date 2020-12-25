電子支付規定放寬三讀通過 不同電支平台將能互相轉帳

立法院25日舉行院會，通過「強制汽車責任保險法修正草案」、「電子支付機構管理條例修正草案」等案。（記者方賓照攝）

2020/12/25 16:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院院會今三讀通過由行政院函請審議、整併電子支付與電子票證的「電子支付機構管理條例修正案」。未來在不同的電支平台也能互相轉帳，法條同時也放寬可進行外幣買賣、紅利整合折抵等多項新業務。

行政院在委員會提出的修正草案提案說明中指出，電子支付與電子票證使用的場域及運用技術界線已漸漸模糊，法律性質雷同但規範確有差異，導致執行上常有困擾，因此修法整合兩部法，以有效落實金融監理、消費者保護並促進電子支付產業。

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三讀通過的第60條明定，施行日期將由行政院另定之。金管會日前在該法於初審通過時說，母法三讀通過後，將制定子法、力拼2021上半年上路。

三讀通過的第三條條文明定，將電子支付、電子票證整合，未來悠遊卡、一卡通等業者，一概整併為電子支付；三讀通過的條文也規定，放寬電支業者可相互轉帳、形成串聯，加速跨平台電支業者互相轉帳的功能。

此外，三讀通過的第4條並大幅放寬電支業者可經營的業務，除現行的儲值、代理收付等，等未來修法通過上路，還能進行國內小額匯兌、外幣買賣（含人民幣、港幣）、協助發行禮券、跨機構轉帳、紅利積點整合折抵等業務，等於是提高電支業者功能。

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