選台北市長？林右昌：已回答超過100次 現階段專注基隆市政

基隆市長林右昌（右）與副市長林永發（左）帶領市府團隊努力打拚，讓林右昌就職6週年民調創下7成6新高。（記者俞肇福攝）

2020/12/25 16:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌25日舉行就職6週年記者會，林右昌化身為「基昌長」，他強調6年來的每一天，都在為基隆市的進步與發展努力，基隆市正在加速前進、起飛，明年的基隆城市博覽會不只將會呈現基隆市政的進步，也將會擘劃台灣城市發展的願景跟想像。他表示，基隆市沒資源、沒條件，他與市府團隊努力打拚至今，基隆市從民調的吊車尾，到現在成功翻轉擠入前段班，相信其他縣市也一定辦得到。

至於下一步會不會往台北市前進，林右昌回應表示，這個問題已經回答超過100次，現階段只會專注在基隆市政上，更重要的是希望基隆進步蛻變，讓全台看到，他說，基隆在歷史發展上是重要國際門戶，也是台灣頭，目前正在逐步恢復榮光，還有很多需要努力，一定要證明基隆值得被大家看見，現在是向前衝刺的重要時刻。

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林右昌今天身穿牛仔褲、襯衫輕鬆到場，有記者詢問為何市長就職6週年，怎麼沒有穿西裝打領帶，他說，每天不斷努力上工，今天6週年紀念，只要平常心看待，穿工作服就好，並強調，市府團隊不斷努力希望為基隆多盡一分心力、多爭取經費預算，今年正在加速前進，明年是驗收重要一年，盼基隆能成為全台城市發展典範指標，帶來新願景。

林右昌指出，明年10月2日至10月11日舉辦2021年城市博覽會，不只呈現市政成果，更是擘劃城市發展願景和想像，重新詮釋過去400年文化歷史，目前展區劃分為3主展區、1副展區，其中A主展區以基隆港為核心；B展區從舊漁會大樓延伸到和平島，主軸是國際串聯；C展區座落國立海洋科技博物館，以海洋為主題，不只能看到基隆的進步，也能看台灣的未來。

記者會尾聲，林右昌化身為「基昌長」，有記者提問，「現在準備起飛了嗎？」，林右昌表示，「已經起飛了，要往更高地方飛去」，記者又再問，「是台北市嗎？」，林右昌則說，「是基隆市」。

基隆市長林右昌與副市長林永發帶領市府團隊努力打拚，讓林右昌就職6週年民調創下7成6新高。（記者俞肇福攝）

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