為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    明倫社宅租金過高爭議 柯文哲：絕不債留子孫

    台北市長柯文哲25日舉辦就職6週年記者會，細數任內政績。（記者張嘉明攝）

    台北市長柯文哲25日舉辦就職6週年記者會，細數任內政績。（記者張嘉明攝）

    2020/12/25 17:00

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今上午在就職6週年記者會，以「這六年來我想說的話」為題，向市民報告施政成果，但媒體聯訪時柯被問到，明倫社宅租金過高爭議，市府擬3年後換約調降租金當政績，是否變下任市長善後？柯文哲強調，執政是種良心事業，「我態度絕不債留子孫，所以租金最近會重算一遍，房屋稅、地價稅要包括多少錢、不包括多少錢，會列出來，跟社會再說明一遍」。

    柯文哲反問：「批評我們的人請問他們蓋了幾戶？」他認為，走在最前面的人比較常遇到問題，明倫公宅有很多討論，但3房只占4％，還有90%是一房兩房沒人批評，就算3房中籤率也不到50％，價格還是比周邊市價低很多，至於整個租金計算房屋稅、地價稅要不要算成本，可以討論。

    柯文哲表示，因為房屋稅、地價稅是地方稅，若宣布公宅房屋稅、地價稅不算，但以後市府就少掉這筆收入，就像去年印花稅，有天蘇貞昌突然說取消印花稅，他說可以啊，但北市一年少掉50億，這錢怎麼處理？印花稅最後也不了了之，國家錢就這麼多，若公宅房屋稅、地價稅不計算，可以，但是要講清楚，北市府未來就沒有這筆收入，不只北市，全台灣都是。

    柯文哲強調，執政是種良心事業，「我態度絕不債留子孫，所以租金最近會重算一遍，房屋稅、地價稅要包括多少錢、不包括多少錢，會列出來，跟社會再說明一遍，但蓋500戶跟蓋5萬戶不一樣，蓋500戶政府可以用公共預算補貼，但蓋5萬戶要看禁不禁得起這種補貼，所以政治還是要務實、永續經營且有良心。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    社宅預算將闖關 北市議會要求柯Ｐ專案報告
    2020/12/23 20:53

    社宅預算將闖關 北市議會要求柯Ｐ專案報告
    議會卡預算要求社宅降租 台北市政府：對已抽籤的人不公
    2020/12/22 18:52

    議會卡預算要求社宅降租 台北市政府：對已抽籤的人不公

    絕版1字頭 北客靠攏基隆最後造鎮案
    北市社宅規劃10坪「巨無霸陽台」 徐巧芯籲訂佔比上限
    2020/12/22 13:40

    北市社宅規劃10坪「巨無霸陽台」 徐巧芯籲訂佔比上限
    游淑慧再揭明倫社宅自償率達110％ 折現率竟也算入租金攤提
    2020/12/22 12:08

    游淑慧再揭明倫社宅自償率達110％ 折現率竟也算入租金攤提
    政治今日熱門
    立法院審查通過9項行政命令 萊豬元旦確定可進口
    2020/12/24 17:54

    立法院審查通過9項行政命令 萊豬元旦確定可進口 影片

    內政部找漏洞！ 成功複製數位身分證 就給500萬獎金
    2020/12/24 18:47

    內政部找漏洞！ 成功複製數位身分證 就給500萬獎金

    黎智英保釋條件嚴苛 陸委會籲中方勿變本加厲打壓民主人士
    2020/12/24 18:17

    黎智英保釋條件嚴苛 陸委會籲中方勿變本加厲打壓民主人士

    國民黨「禁止反萊豬」？ 陳柏惟po照證明 網笑：臥底做的
    2020/12/24 18:52

    國民黨「禁止反萊豬」？ 陳柏惟po照證明 網笑：臥底做的

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播