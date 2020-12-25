明倫社宅租金過高爭議 柯文哲：絕不債留子孫

台北市長柯文哲25日舉辦就職6週年記者會，細數任內政績。（記者張嘉明攝）

2020/12/25 17:00

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今上午在就職6週年記者會，以「這六年來我想說的話」為題，向市民報告施政成果，但媒體聯訪時柯被問到，明倫社宅租金過高爭議，市府擬3年後換約調降租金當政績，是否變下任市長善後？柯文哲強調，執政是種良心事業，「我態度絕不債留子孫，所以租金最近會重算一遍，房屋稅、地價稅要包括多少錢、不包括多少錢，會列出來，跟社會再說明一遍」。

柯文哲反問：「批評我們的人請問他們蓋了幾戶？」他認為，走在最前面的人比較常遇到問題，明倫公宅有很多討論，但3房只占4％，還有90%是一房兩房沒人批評，就算3房中籤率也不到50％，價格還是比周邊市價低很多，至於整個租金計算房屋稅、地價稅要不要算成本，可以討論。

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柯文哲表示，因為房屋稅、地價稅是地方稅，若宣布公宅房屋稅、地價稅不算，但以後市府就少掉這筆收入，就像去年印花稅，有天蘇貞昌突然說取消印花稅，他說可以啊，但北市一年少掉50億，這錢怎麼處理？印花稅最後也不了了之，國家錢就這麼多，若公宅房屋稅、地價稅不計算，可以，但是要講清楚，北市府未來就沒有這筆收入，不只北市，全台灣都是。

柯文哲強調，執政是種良心事業，「我態度絕不債留子孫，所以租金最近會重算一遍，房屋稅、地價稅要包括多少錢、不包括多少錢，會列出來，跟社會再說明一遍，但蓋500戶跟蓋5萬戶不一樣，蓋500戶政府可以用公共預算補貼，但蓋5萬戶要看禁不禁得起這種補貼，所以政治還是要務實、永續經營且有良心。」

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