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    罷捷團體送辯論戰帖獲贈春聯 黃捷：已同意參加中選會辦的

    黃捷表態願意參加中選會舉辦電視辯論會。（記者王榮祥攝）

    黃捷表態願意參加中選會舉辦電視辯論會。（記者王榮祥攝）

    2020/12/25 16:26

    〔記者王榮祥／高雄報導〕罷捷團體鳳山清捷隊代表徐尚賢，今前往高市議員黃捷服務處送辯論戰帖，黃捷服務處人員代為收下、還回贈春聯跟兩瓶水；高市議員黃捷事後指出，已同意參加中選會的電視辯論，至於其他辯論、要先看中選會的規定。

    罷捷團體代表徐尚賢昨前往黃捷服務處叫陣、邀黃捷辯論，結果不小心吵到街坊鄰居、引發抗議，還驚動警方到場處理，今天再次前往，但捨棄昨天的大聲公方式，而是直接遞送辯論挑戰帖，黃捷當時人不在服務處，由服務處人員代為收下，並回贈兩瓶礦泉水跟春聯。

    徐尚賢今也對昨天不慎打擾住戶公開致歉，同時呼籲黃捷勇於直球對決，罷捷團體已站上投手丘，希望黃捷快上打擊區。

    黃捷因有行程，在罷捷團體離開後一段時間才趕回服務處，對於罷捷團體邀辯論，她表示原則上持開放態度，並透露昨天接到中選會的電視辯論同意書，已經勾選同意，強調只要是法定程序上的部份，都會遵照規定、且願親自參加。

    媒體追問罷捷團體提及辯論可能是私下舉辦的場次，黃捷則重申會遵照中選會的辯論相關規定。

    她進一步指出，罷免案投票在即，算是一場期中考，她在考前會更努力，讓鄉親看到她在地方的表現，而過去這段時間問心無愧，都在做該做的事，包括為民服務、在議會監督等兩件目標；對於罷免案，她仍保持平常心，同時也知道要把過去努力的、讓大家多看見。

    黃捷秀出剛印製好的春聯牛轉錢坤。（記者王榮祥攝）

    黃捷秀出剛印製好的春聯牛轉錢坤。（記者王榮祥攝）

    罷捷團體代表徐尚賢遞送辯論展帖到黃捷服務處，由黃捷辦公室主任葉郁琪（右）代表接下。（記者王榮祥攝）

    罷捷團體代表徐尚賢遞送辯論展帖到黃捷服務處，由黃捷辦公室主任葉郁琪（右）代表接下。（記者王榮祥攝）

    黃捷服務處致贈春聯與礦泉水給罷捷團體代表。（記者王榮祥攝）

    黃捷服務處致贈春聯與礦泉水給罷捷團體代表。（記者王榮祥攝）

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