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    南市議會民進黨團三長交接 市長、議長都來了

    南市議會民進黨團團三長交接，包括市長黃偉哲、議長郭信良等多人出席。（記者蔡文居攝）

    南市議會民進黨團團三長交接，包括市長黃偉哲、議長郭信良等多人出席。（記者蔡文居攝）

    2020/12/25 15:51

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團於今天中午舉行黨團三長交接，新任總召林志展表示，很感謝此次能有機會，接下黨團總召集人的重責大任，未來將會和副總召呂維胤、幹事長鄭佳欣共同努力，負起對外說明黨團立場的重責大任，整合黨內向心力，凝聚黨成員最大共識，團結一心為台南打拼。

    今天交接儀式，包括市長黃偉哲、議長郭信良和副市長許育典、趙卿惠及多位市府一級主管及民進黨議員出席，出席人員擠滿了整個民進黨團公室。

    黃偉哲表示，相信黨團新任三長會一棒接一棒傳承，繼續為市民福祉打拚，市府也會持續全力以赴，和議會建構良好合作關係，達成議會和市民朋友的期待。

    議長郭信良表示，黨團總召需負責預算審查的推動和黨團間的協商，感謝前任總召邱莉莉的努力，讓今年議會更加進步且和諧。雖然明年度預算案尚未審查完畢，但這主要是同仁太認真審預算所致，與其他縣市因府會問題而未審完預算並不一樣。如果今天來不及審完，希望能再度召開政黨協商，盡快敲定明年1月5日、6日召開臨時會，全力加速將預算審查完畢，確保市政運作順暢。

    卸任總召的邱莉莉表示，特別感謝民進黨同仁的全力配合和體諒，也感謝各黨團議員的支援，讓預算的審查能順利進行，相信民進黨是一個團結、有理想、有政治理想的政黨，而新任總召林志展議員為人正義、有理想，相信他能夠持續帶領黨團前進。

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