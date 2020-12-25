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    首頁　>　政治

    海巡署長傳由前海軍中將周美伍接任 因應東沙島危機

    兩岸局勢緊張，日本學者研判中共解放軍將突襲東沙島，引發國安危機疑慮，台灣府院高層屬意由前海軍中將、現任國安局駐美特派員周美伍（資料照），接任海洋委員會副主委兼海巡署長，與同樣是海軍中將出身的現任主委李仲威相搭配。（資料照）

    兩岸局勢緊張，日本學者研判中共解放軍將突襲東沙島，引發國安危機疑慮，台灣府院高層屬意由前海軍中將、現任國安局駐美特派員周美伍（資料照），接任海洋委員會副主委兼海巡署長，與同樣是海軍中將出身的現任主委李仲威相搭配。（資料照）

    2020/12/25 14:12

    〔記者洪定宏／高雄報導〕兩岸局勢緊張，日本學者研判中共解放軍將突襲東沙島，引發國安危機疑慮，台灣府院高層屬意由前海軍中將、現任國安局駐美特派員周美伍，接任海洋委員會副主委兼海巡署長，與同樣是海軍中將出身的現任主委李仲威相搭配。

    記者打電話給李仲威及現任副主委兼海巡署長莊慶達，2人的手機都由秘書接聽，聲稱開會中。

    海委會國家海洋研究院今天上午在高雄總圖舉辦成果發表會，副主委蔡清標致詞時強調，李仲威因臨時有重要事情北上，改由他代表。

    海委會及海巡署都對外聲稱，對於人事異動訊息，毫無所悉，無法證實。

    不過，據了解，府院高層確實屬意周美伍，但因為相關人事程序尚未完成，以總統府發布人事命令為準。

    海巡署原為行政院二級機關，屬於部會首長層級，海委會成立後，降為海委會海巡署，變成三級機關，署長由副主委兼任，也就是部會次長位階，仍具國家安全團隊的重要角色。

    因此，海巡署長通常由國防部、警政署、國安局等單位要員出任，但因前副主委兼署長陳國恩「閃辭」，提早申請退休，府院高層臨時找不到適合人選，才由學者出身的政務副主委莊慶達兼任，當時外界早已認定只是「過渡署長」。

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