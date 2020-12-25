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    台海軍情》配合沱江級軍艦加速量產 雄二雄三飛彈產製計畫同步調整

    沱江軍艦發射雄三飛彈畫面。（圖：取自國防部臉書專頁）。

    沱江軍艦發射雄三飛彈畫面。（圖：取自國防部臉書專頁）。

    2020/12/25 13:59

    〔記者羅添斌／台北報導〕因應共軍對台軍事威脅，海軍大幅調整沱江級巡邏艦後續艦籌獲進度，自原訂2025年籌獲3艘修改為2023年獲得6艘，軍方官員今天指出，沱江級軍艦最重要的武器裝備就是雄風系列反艦飛彈，配合沱江級軍艦量產加速，軍方也會同步調整雄二丶雄三反艦飛彈的產製計畫，務必讓艦丶彈同時到位，有效嚇止共軍威脅。

    根據國防部公開預算書顯示，國軍委託中科院在2017年至2023年生產36枚雄二箱組飛彈、壽限件換裝50枚以及91輛機動車輛，預計要增加4到5個機動發射車中隊。在沱江級後續量產型軍艦方面，軍方曾指出，量產型沱江級軍艦，1艘最多可攜帶8枚雄風二型、4枚雄風三型、16枚國造海劍二中程防空飛彈，火力十分強大。

    官員指出，若以1艘最多攜帶8枚雄風二型、4枚雄風三型、16枚國造海劍二中程防空飛彈的飛彈攜行量計算，6艘沱江級軍艦需求的數量，就達到48枚雄二丶24枚雄三以及96枚海劍二飛彈，中科院的產製計畫及生產期程勢必要有所調整。

    他指出，受到美國出售岸置魚叉飛彈的影響，海軍原本計畫增加4到5個雄風飛彈機動中隊的計畫已經在評估調整中，如今加上沱江級軍艦加速量產丶錦江級軍艦屆時分階段汰除等等的連動影響，這些都牽涉到雄風系列反艦飛彈與海劍二飛彈的量產規劃，軍方會進行整體評估後，重新規劃各式飛彈的量產計畫。

    雄二飛彈自軍艦上發射。（圖：取自中科院網站）

    雄二飛彈自軍艦上發射。（圖：取自中科院網站）

    沱江級軍艦後續量產型的塔江軍艦。（圖：取自總統府官網）

    沱江級軍艦後續量產型的塔江軍艦。（圖：取自總統府官網）

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