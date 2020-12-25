看到40年前照片 文化部長李永得笑說：這是我嗎？怎麼這麼帥

文化部長李永得（中）到阮義忠台灣故事館參訪，阮義忠（左）、宜蘭市長江聰淵（右）全程陪同並作導覽。（記者游明金攝）

2020/12/25 14:17

［記者游明金／宜蘭報導］文化部長李永得今天到宜蘭阮義忠台灣故事館參訪，阮珍藏李永得1張40年前大學剛畢業的照片，李永得看到後說「這是我嗎？怎麼有這麼帥！」完全認不出自己，阮將這張照片送給李永得，成了最佳回憶與最好的耶誕禮物。

李永得今天走訪宜蘭，他說，早上到民進黨前主席林義雄那邊參訪，林長年做台灣民主運動發展史料館，最近新蓋社會發展學院，去了解那裡的狀況，接著就到宜蘭市阮義忠故事館。

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阮義忠與宜蘭市長江聰淵全程陪同並導覽，李永得說，台灣故事館開幕時，阮義忠有邀請他來，但那天沒有空，因此一直找時間想來看看，這次來有兩個原因，他認識阮義忠數十年，對阮在攝影方面成就與土地關懷，都很敬佩，因此來宜蘭當然要來看老朋友。

李指出，第2個原因是，阮義忠手上有張別的地方看不到的照片，阮開出條件「除非你來，我才送給你」，因此他就來看看是什麼照片？

阮義忠拿出照片，他說是1979年拍的最真、最帥、最有熱情的李永得，當年他到美濃去採訪創辦「今日美濃」社區報紙的黃森松，遇到了李永得，當時李背的相機讓他很驚訝，因為跟他的一樣專業，也覺得李很有理想與熱情，也因此特別敬重，當年就拍了1張照片留到現在，連部長都不知道。

李永得看了照片說，這是40年前照片，他一直看「這是我嗎？怎麼有這麼帥！」完全認不出自己，照片裡的黃森松他認識，可是旁邊的「是我自己嗎？」很謝謝阮老師幫他保留這麼珍貴照片，當年與阮只是一面之緣，但印象深刻到現在還記得。

李永得看著40年前照片，好奇的問「這是我嗎？怎麼有這麼帥！」完全認不出自己。（記者游明金攝）

李永得（左）40年前背著相機的模樣。（記者游明金翻攝）

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