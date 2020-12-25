蛙人「克難週」登場 展開6天5夜高壓考驗

海陸蛙人「克難週」登場，展開6天5夜高壓考驗。（翻攝自軍聞社）

2020/12/25 12:58

〔記者吳書緯／台北報導〕海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊偵搜專長班第151期今天展開為期6天5夜的「克難週」綜合考驗訓練，進行體力、意志力與精神力的大考驗，若順利通過考驗，將能在最後一天爬過鋪滿咕咾石的「天堂路」完成鑑測，成為合格的兩棲蛙人。

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊偵搜專長班第151期進行開訓典禮。（翻攝自軍聞社）

根據國軍媒體「軍聞社」報導，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊偵搜專長班第151期學員今天展開「克難週」綜合考驗訓練，開訓典禮前由兩棲偵搜大隊大隊長戴志瑋上校主持綜合考驗週「祭旗儀式」，祈求訓員們在克難週期間訓練平安，隨後由海軍陸戰隊指揮部參謀長樊傳聲少將主持，期許「小蝌蚪都能成功蛻變成蛙」，加入兩棲偵搜大隊。

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學員堅毅的眼神展現出成為蛙人的高昂意志。（翻攝自軍聞社）

軍聞社報導指出，兩棲偵搜專長班151期學員經過9週評選後，目前僅剩24位學員，他們在教官的嘶吼聲中驚醒，拿起木槳奔向集合場，在助教用冷水及苦茶洗禮後，正式拉開克難週的序幕；開訓典禮後，學員們在助教的嚴格要求下，拿著木槳進行體能訓練，為半夜的30公里長跑課程熱身。

學員在開訓典禮前喝苦茶。（翻攝自軍聞社）

據悉，在克難週的6天5夜期間，學員們要進行包括長跑、全副武裝的海上長泳、頂艇行軍、夜間操舟、沙灘競技、水上競技、偽裝滲透、精密運動、水上求生救生、膽識訓練等專業課目，以磨練學員的精神、體力、耐力和服從性。

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊偵搜專長班第151期綜合考驗週前進行「祭旗儀式」。（翻攝自軍聞社）

而在克難週的最後，則是會進行「天堂路鑑測」，學員將要爬過鋪滿咕咾石的「天堂路」，且在會場指揮官一聲令下，必須以包括仰臥打水、俯臥打水、仰臥倒立、手足並起、跪臥挺腹、腿部運動、背部運動、仰臥挺身等關卡前進，若動作不確實則會被教官叫回原點「重新再來」，往往學員身上都會被咕咾石劃出多道傷口，可謂爬過了血與淚。

兩棲偵搜大隊大隊長戴志瑋上校主持綜合考驗週「祭旗儀式」。（翻攝自軍聞社）

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