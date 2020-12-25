為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台海軍情》中國殲-11B型戰機 傳配備AESA雷達並量產

    中國按照蘇-27機體所開發出來的殲-11B型戰鬥機，外傳已升級配載先進主動電子掃瞄陣列雷達（AESA）。圖為原版的殲-11B，機頭雷達罩塗成黑色。（路透）

    中國按照蘇-27機體所開發出來的殲-11B型戰鬥機，外傳已升級配載先進主動電子掃瞄陣列雷達（AESA）。圖為原版的殲-11B，機頭雷達罩塗成黑色。（路透）

    2020/12/25 13:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國按照蘇-27機體所開發出來的殲-11B型戰鬥機，外傳已升級配載先進主動電子掃瞄陣列雷達（AESA），並且已開始量產。

    《Defense World》報導，從中國航空工業集團流出的照片來看，過去通常都塗成黑色的殲-11B雷達罩，竟然出現了白色版本，代表雷達可能經過改裝。目前尚不清楚有哪些實際上的改變，但分析人士認為應該是加上了AESA雷達。

    升級後的殲-11B可能命名為殲-11BG，於本月18日完成飛行測試，目前已在中國航空工業集團位於瀋陽的廠區生產。事實上，中國解放軍近年來正使用現代雷達和航電設備升級老一代飛機，殲-11B很可能是這項計劃的一部分。

    不過，也有軍事專家認為殲-11B並非加裝了AESA，因為有照片顯示戰機雷達罩頂部還有皮托管（測量空速的儀器），而皮托管和AESA存在相容性問題，因此殲-11B是否真的搭載新式雷達還需進一步確認。

    另一方面，台灣和美國合作的F-16A/B型戰機性能提升案，不僅提升F-16的匿蹤性能丶武器彈藥掛載數量及視距外作戰能力，還確確實實地配有AESA雷達，截至12月4日為止已經交機19架。

    傳出配載AESA雷達的殲-11B，機頭雷達罩為白色。（圖擷自微博）

    傳出配載AESA雷達的殲-11B，機頭雷達罩為白色。（圖擷自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    因應中國威脅 國軍明年元旦新編二後備旅
    2020/12/24 10:58

    因應中國威脅 國軍明年元旦新編二後備旅
    台海軍情》中國山東號昨南下航經台海 解放軍證實赴南海演訓
    2020/12/21 10:10

    台海軍情》中國山東號昨南下航經台海 解放軍證實赴南海演訓

    絕版1字頭 北客靠攏基隆最後造鎮案
    軍情動態》衝著台灣來？中國解放軍首次公開96A坦克巷戰畫面
    2020/12/13 23:03

    軍情動態》衝著台灣來？中國解放軍首次公開96A坦克巷戰畫面
    台海軍情》解放軍於黃海實施岸射演訓 參演陣容全為今年服役新船
    2020/12/13 10:35

    台海軍情》解放軍於黃海實施岸射演訓 參演陣容全為今年服役新船
    政治今日熱門
    播綠委昔反瘦肉精影片 林為洲嗆「麥擱騙」被狂噓
    2020/12/24 16:47

    播綠委昔反瘦肉精影片 林為洲嗆「麥擱騙」被狂噓

    因應台中市工商登記增加 經發局明年元旦起成立「工商登記科」
    2020/12/24 14:45

    因應台中市工商登記增加 經發局明年元旦起成立「工商登記科」

    北市近3千位嬰兒等公托 議員：反對無限制蓋公托
    2020/12/24 14:55

    北市近3千位嬰兒等公托 議員：反對無限制蓋公托

    就職2週年 張麗善：執政以民為本、以民為尊、將心比心
    2020/12/24 14:44

    就職2週年 張麗善：執政以民為本、以民為尊、將心比心

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播