台海軍情》中國殲-11B型戰機 傳配備AESA雷達並量產

中國按照蘇-27機體所開發出來的殲-11B型戰鬥機，外傳已升級配載先進主動電子掃瞄陣列雷達（AESA）。圖為原版的殲-11B，機頭雷達罩塗成黑色。（路透）

2020/12/25 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國按照蘇-27機體所開發出來的殲-11B型戰鬥機，外傳已升級配載先進主動電子掃瞄陣列雷達（AESA），並且已開始量產。

據《Defense World》報導，從中國航空工業集團流出的照片來看，過去通常都塗成黑色的殲-11B雷達罩，竟然出現了白色版本，代表雷達可能經過改裝。目前尚不清楚有哪些實際上的改變，但分析人士認為應該是加上了AESA雷達。

請繼續往下閱讀...

升級後的殲-11B可能命名為殲-11BG，於本月18日完成飛行測試，目前已在中國航空工業集團位於瀋陽的廠區生產。事實上，中國解放軍近年來正使用現代雷達和航電設備升級老一代飛機，殲-11B很可能是這項計劃的一部分。

不過，也有軍事專家認為殲-11B並非加裝了AESA，因為有照片顯示戰機雷達罩頂部還有皮托管（測量空速的儀器），而皮托管和AESA存在相容性問題，因此殲-11B是否真的搭載新式雷達還需進一步確認。

另一方面，台灣和美國合作的F-16A/B型戰機性能提升案，不僅提升F-16的匿蹤性能丶武器彈藥掛載數量及視距外作戰能力，還確確實實地配有AESA雷達，截至12月4日為止已經交機19架。

傳出配載AESA雷達的殲-11B，機頭雷達罩為白色。（圖擷自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法